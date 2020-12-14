За что убивают русских учёных? В США даже не скрывают мотивов расправы. Заявление Сантрума

С 2000 по 2020 год в России при невыясненных обстоятельствах погибли более семидесяти крупных учёных и ведущих специалистов. Окончательно расследованы только три случая. Кто и зачем убивает русских учёных, открыто рассказали политики США.

В список странных смертей входят: гибель первого замминистра по атомной энергии Александра Белосохова в 2000 году во время катания на снегоходе, смерть вице-президента концерна "Росэнергоатом" Евгения Игнатенко в 2001 году в результате ДТП, виновник которого скрылся, странная смерть директора Международного центра по ядерной безопасности доктора технических наук профессора Сергея Бугаенко, произошедшая вскоре после визита заместителя госсекретаря США Джона Болтона в Москву. В 2011 году погибли генеральный конструктор ОКБ "Гидропресс" Сергей Рыжов, его заместитель Геннадий Банюк, главный конструктор, доктор технических наук Николай Трунов, главный технолог ОКБ машиностроения имени И. И. Африкантова Андрей Трофимов, работавший на строительстве АЭС "Бушер" в Иране, а также начальник управления ОАО "Атомэнергомаш" Валерий Лялин. И это лишь малая часть списка.

Ответ на вопрос, кто систематически уничтожает цвет российской науки, можно найти в выступлениях политиков США. Те не только не стесняются говорить о своей причастности, но и открыто хвалятся ей. Так, во время праймериз Республиканской партии в 2012 году кандидат Рик Сантрум заявил о необходимости уничтожения российских и иранских физиков-ядерщиков.

Мы тут говорили о тайных операциях. Уже находили трупы учёных-ядерщиков из России и Ирана. Я надеюсь, что США были вовлечены в это. Надеюсь, в ходе тайных операций мы предпринимаем все необходимые шаги, - сказал он.

Заявление было встречено аплодисментами. Другой кандидат, Милл Гиндридж, пошёл ещё дальше и предложил, чтобы США проводили подобные операции по всему миру.