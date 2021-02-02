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За что сидит Навальный: какие законы нарушил оппозиционер

02 февраля 2021, 20:25  •  228 • Политика
Если кто-то из нас нарушит закон, то будет наказан. А если тот, кого осудили условно, нарушит условия испытательного срока, то сядет в тюрьму. Так работает закон. А, подождите, речь о Алексее Навальном? Ну… а он должен быть свободен. Как вам такая логика?
Давайте разберемся, за что именно осудили Навального, насколько законно действует суд и что именно не раз и не два, а многократно, из года в год нарушал оппозиционер?

Это что, новое дело?

Нет, никакого нового дела нет. 2 февраля суд рассматривает несоблюдение условий испытательного срока по обвинительному приговору, вынесенному ещё в 2014 году ("дело Ив Роше", приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 30 декабря 2014 года).
И это то, что суд любой страны должен сделать в первую очередь в том случае, когда осужденный нарушает условия своего испытательного срока.

А он нарушал?

К сожалению, систематически.
По постановлению Люблинского районного суда г. Москвы от 14.05.2015, Навальный был обязан являться на регистрацию в инспекцию ФСИН дважды в месяц в установленные инспекцией дни.
В том, что эти условия ему известны, сомнений нет – есть подписка. То есть Навальный отдавал отчет в том, какие обязанности на него возложены и какие последствия возможны в случае уклонения от их исполнения.
Но он неоднократно нарушал условия испытательного срока, и суд каждый раз его прощал.
В 2015 году Люблинский суд Москвы уже рассматривал представление ФСИН о замене условного срока (по "делу Кировлеса") на реальный – но тогда суд пошёл навстречу Навальному, фактически простил его, просто продлив испытательный срок.
"Алексей Навальный, будучи условно осужденным, систематически нарушал общественный порядок и дважды подвергался административному наказанию", – говорили во ФСИН.

В 2016-м году тот же суд отказался заменить условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
"При вынесении решения судья мотивировала свой отказ тем, что в действиях Навального нет злостных нарушений исполнения приговора Замоскворецкого суда Москвы и он полностью возместил ущерб по делу", – писали СМИ.
В 2017-м ФСИН также подавало представление о замене условного срока в связи с совершением административных правонарушений. Однако и тогда Навального простили, всего лишь продлив испытательный срок на год – до 29 декабря 2020 года.
В 2018-2019 гг. Навальный, проще говоря, "забил" на необходимость являться в УИИ: он пропускал явки на регистрацию в УИИ без уважительной причины как минимум 30 раз.
Кроме того, пять раз получил административный арест:
15 мая 2018 года – сроком на 30 суток
27 августа 2018 года – сроком на 30 суток
24 сентября 2018 года – сроком на 20 суток
01 июля 2019 года – сроком на 10 суток
24 июля 2019 года – также сроком на 30 суток
И позже ничего не изменилось. В январе 2020 года Навальный явился в УИИ только один раз (23 января). До своей госпитализации в августе 2020 года он не явился на регистрацию шесть раз - 13 января, 27 января, 03 февраля, 16 марта, 06 июля и 17 августа. А после выписки из больницы не явился вообще ни разу.
Стоит ли говорить, что Навальному выносились предупреждения о возможности отмены условного осуждения? Не менялось ровным счетом ничего.

Но он же лечился в Германии?

Это так. И во время его болезни ФСИН не вызывала его ни разу. После госпитализации Навального 20 августа в Омске ФСИН приостановила требования о явке на регистрацию.
Уведомление о необходимости явки было направлено гораздо позже – 16 октября 2020 года. В это время Навальный уже был выписан из "Шарите". Но на уведомление Навальный не ответил, и явку 23 октября пропустил.
В то же время, судя по публикациям в соцсетях и СМИ, Навальный свободно передвигался по Германии, давал интервью, участвовал в расследованиях ФБК. Судите сами.
6 октября – выходит интервью Навального Дудю.
15 октября – СМИ пишут о том, что Навальный поселился в немецком курортном городе Ибах.
"Журналисты и местные жители обнаружили в городе большое количество полицейских: те сообщили, что охраняют некую персону в соответствии с "повышенными требованиями безопасности". Утверждается, что это и есть Навальный, отдыхающий на курорте после лечения", – передавали СМИ.
22 октября – Навальный с сыном за городом:
25 октября – Навальный с семьёй отдыхает у озера:
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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)
27 октября – в лесу:
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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)
1 ноября – у водопадов:
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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)
20 декабря – СМИ пишут о поездке Навального в Дрезден.
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Только 23 ноября 2020 года Навальный сообщил ФСИН, что проживает в отеле Hotel Arabel в Германии. При этом он официально подтвердил, что был выписан из "Шарите" ещё 23 сентября, но объективных причин неявки на регистрацию все же не представил, а вместо них сообщил: "О моём выздоровлении и прибытии в Россию вы будете уведомлены дополнительно".
Человек долго и систематически испытывал на прочность исполнительную систему наказаний, демонстративно пренебрегал требованиями закона.
Логично, что 27 ноября 2020 года в отношении Навального были начаты предварительные розыскные мероприятия.
22 декабря из публикации "Шарите" в журнале "Ланцет" становится известно, что Навальный полностью выздоровел через 55 дней после госпитализации, то есть – 16 октября. Ещё раз подтверждена информация о выписке на 33-й день после госпитализации.
И 29 декабря постановлением начальника УФСИН по г. Москве С.А.Мороза осужденный Навальный был объявлен в розыск. А 14 января 2021 года УФСИН по г. Москве официально заявило о намерении задержать Навального по прибытии в Россию.
У вас еще остались вопросы, есть ли законные основания для того, чтобы заменить условное наказание оппозиционера на реальное?

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