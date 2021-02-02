За что сидит Навальный: какие законы нарушил оппозиционер

Если кто-то из нас нарушит закон, то будет наказан. А если тот, кого осудили условно, нарушит условия испытательного срока, то сядет в тюрьму. Так работает закон. А, подождите, речь о Алексее Навальном? Ну… а он должен быть свободен. Как вам такая логика?

Давайте разберемся, за что именно осудили Навального, насколько законно действует суд и что именно не раз и не два, а многократно, из года в год нарушал оппозиционер?



Это что, новое дело?

Нет, никакого нового дела нет. 2 февраля суд рассматривает несоблюдение условий испытательного срока по обвинительному приговору, вынесенному ещё в 2014 году ("дело Ив Роше", приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 30 декабря 2014 года).

И это то, что суд любой страны должен сделать в первую очередь в том случае, когда осужденный нарушает условия своего испытательного срока.

А он нарушал?

К сожалению, систематически.

По постановлению Люблинского районного суда г. Москвы от 14.05.2015, Навальный был обязан являться на регистрацию в инспекцию ФСИН дважды в месяц в установленные инспекцией дни.

В том, что эти условия ему известны, сомнений нет – есть подписка. То есть Навальный отдавал отчет в том, какие обязанности на него возложены и какие последствия возможны в случае уклонения от их исполнения.

Но он неоднократно нарушал условия испытательного срока, и суд каждый раз его прощал.

В 2015 году Люблинский суд Москвы уже рассматривал представление ФСИН о замене условного срока (по "делу Кировлеса") на реальный – но тогда суд пошёл навстречу Навальному, фактически простил его, просто продлив испытательный срок.

"Алексей Навальный, будучи условно осужденным, систематически нарушал общественный порядок и дважды подвергался административному наказанию", – говорили во ФСИН.







В 2016-м году тот же суд отказался заменить условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

"При вынесении решения судья мотивировала свой отказ тем, что в действиях Навального нет злостных нарушений исполнения приговора Замоскворецкого суда Москвы и он полностью возместил ущерб по делу", – писали СМИ.



В 2017-м ФСИН также подавало представление о замене условного срока в связи с совершением административных правонарушений. Однако и тогда Навального простили, всего лишь продлив испытательный срок на год – до 29 декабря 2020 года.

В 2018-2019 гг. Навальный, проще говоря, "забил" на необходимость являться в УИИ: он пропускал явки на регистрацию в УИИ без уважительной причины как минимум 30 раз.

Кроме того, пять раз получил административный арест:

15 мая 2018 года – сроком на 30 суток

27 августа 2018 года – сроком на 30 суток

24 сентября 2018 года – сроком на 20 суток

01 июля 2019 года – сроком на 10 суток

24 июля 2019 года – также сроком на 30 суток

И позже ничего не изменилось. В январе 2020 года Навальный явился в УИИ только один раз (23 января). До своей госпитализации в августе 2020 года он не явился на регистрацию шесть раз - 13 января, 27 января, 03 февраля, 16 марта, 06 июля и 17 августа. А после выписки из больницы не явился вообще ни разу.

Стоит ли говорить, что Навальному выносились предупреждения о возможности отмены условного осуждения? Не менялось ровным счетом ничего.

Но он же лечился в Германии?

Это так. И во время его болезни ФСИН не вызывала его ни разу. После госпитализации Навального 20 августа в Омске ФСИН приостановила требования о явке на регистрацию.

Уведомление о необходимости явки было направлено гораздо позже – 16 октября 2020 года. В это время Навальный уже был выписан из "Шарите". Но на уведомление Навальный не ответил, и явку 23 октября пропустил.

В то же время, судя по публикациям в соцсетях и СМИ, Навальный свободно передвигался по Германии, давал интервью, участвовал в расследованиях ФБК. Судите сами.

6 октября – выходит интервью Навального Дудю.

15 октября – СМИ пишут о том, что Навальный поселился в немецком курортном городе Ибах.

"Журналисты и местные жители обнаружили в городе большое количество полицейских: те сообщили, что охраняют некую персону в соответствии с "повышенными требованиями безопасности". Утверждается, что это и есть Навальный, отдыхающий на курорте после лечения", – передавали СМИ.

22 октября – Навальный с сыном за городом:

25 октября – Навальный с семьёй отдыхает у озера: