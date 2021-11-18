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За что Сергей Аксёнов «слил» министра культуры Крыма Арину Новосельскую

18 ноября 2021, 22:10  •  48 • Аналитика
Новосельскую обвиняют в получении взятки – 25 миллионов рублей. По делу трёхлетней давности. Расхожая по нынешним крымским меркам история – скольких нечистых на руку министров уже посадили и сколько ещё сядет.
Но эпизод с Новосельской, между тем, этапный и показательный. Он знаменует конец «макеевского» присутствия в Крыму – по всей видимости, Сергей Аксёнов всё же решился распрощаться со своими могущественными попутчиками. А вот что будет дальше, и не станет ли следующей жертвой сам Аксёнов?
Про Новосельскую нужно понимать вот что. Преподавательница музыкальной школы начала путь в политике в 2007 году – помощницей депутата Верховной Рады Елены Нетецкой. А Нетецкая была не просто членом Партии регионов Виктора Януковича – она была из Макеевки. Коренная «макеевская» - при Януковиче это было чем-то сродни родовому дворянству. В бытность Януковича премьером, а затем президентом Украины вся Макеевка (от заштатного парикмахера до ветеринара, и это не шутка) двинула во власть, со всем ей присущим местечковым напором. Так вот, Новосельская, желая того или нет, оказалась «макеевской» - служа при Нетецкой. В 2009-м, когда Янукович ещё не стал президентом, но уже расставлял повсюду своих людей, на Крым им был отряжен Василий Джарты, в просторечии – Вася-Бита, бывший макеевский бандюган. В марте 2010-го он возглавил крымский Совмин, его приспешница (и, поговаривают, не только) Нетецкая стала министром Совета министров («министром без портфеля»), а Новосельская стала замминистра культуры. Культурой она, впрочем, никогда не блистала.
В 2014-м «макеевские», к тому времени чуть ли не в полном составе перебравшиеся в Крым, протолкнули Новосельскую в министры (Нетецкая российскую власть не признала, а Джарты сгорел от болезни). Таким образом, Новосельская была как бы лоббистом в крымском правительстве интересов «макеевских». То ли бандитов из прошлого, то ли понаехавших нынешних, с огромными деньгами и ещё большим нежеланием возвращаться на воюющий Донбасс. Само собой, Новосельская могла и умела «решать вопросы». Почти любой сложности. Одновременно она жёстко блокировала возвращение в Минкультуры легендарного Михаила Голубева, сопредседателя Русскоязычного движения Крыма (а ранее – Республиканского движения, породившего Юрия Мешкова, первого президента автономии). Между тем, Аксёнов, по всей видимости, мог быть чем-то обязан покровителям Новосельской («макеевским») и несколько раз спасал её карьеру. Но, видимо, в свете недавнего оттока «макеевских» с полуострова (о его причинах как-нибудь в другой раз), прежние договорённости несколько обесценились, и у Аксёнова появилась возможность скинуть ненужный балласт в лице Новосельской. Ну, а дело со взяткой трёхлетней давности было всего лишь предлогом.

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