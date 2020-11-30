За что против российского миллиардера Олега Дерипаски ополчились украинские националисты?

Известно, что наступление ополченцев на украинские города в 2014-м дважды срывалось. Про Мариуполь в этой связи говорилось не раз, а теперь неожиданно стало известно, кто ещё из российской элиты мог блокировать наступление на Украину – чтобы не потерять свои украинские активы! Ринат Ахметов трясся над портом в Азовском море, а Дерипаска, похоже, опасался потерять золотую жилу в Николаеве! И только сейчас об этом заговорили – что характерно, украинские националисты. Дерипаска им больше не нужен?

В Николаеве находится самое большое на Украине хранилище красного шлама – отхода, получаемого при производстве алюминия. Этот самый шлам – ядовитая зараза. Лет 10 назад в Венгрии случилась экологическая катастрофа из-за аварии на алюминиевом производстве – миллион кубов красного шлама попал в почву. Компанию, допустившую утечку, в итоге национализировали. А в международное законодательство внесли правку, признав красный шлам опасным отходом.

Но миллион кубов в Венгрии по сравнению с николаевскими масштабами – так, чепуха. Там два хранилища – 23 миллиона тонн захоронено в первом и 16 миллионов с «хвостиком» – во втором. Вместе – под 350 гектар на берегу Днепробужского лимана, который впадает в Чёрное море. И вот, что поведал об этих хранилищах бывший депутат Рады бандеровец Борислав Берёза: «Кто реальный собственник Николаевского глинозёмного завода, который вырабатывает в процессе своей деятельности отходы в виде красного шлама? Не знаете? Тогда я вновь вам подскажу. Это компания «Русал» и российский миллиардер Дерипаска».

Вообще-то Берёза, осознанно или нет, вводит нас в заблуждение – «Русал» действительно был собственником, но до октября 2017-го, когда завод был им продан швейцарцам Glencore. Тем не менее, Берёза произнёс вслух важную вещь – наличие у российского олигарха украинского предприятия могло сыграть важную, если не решающую роль в событиях 2014 года. Не секрет, что Пётр Порошенко оказывал давление на российских собственников украинских активов, понуждая их влиять на Москву с целью не допустить вооружённого вмешательства (а Совет Федерации, напомним, такую возможность российскому руководству давал). Таким образом, выходит, не кто иной, как российские олигархи своими руками не позволили навести порядок на Украине ещё шесть лет назад? И лишь сейчас об этом заговорили открыто. Дальше – больше? И что нам ещё сообщат удивительного – что поход ополчения ДНР на Одессу «отбил» российский олигарх Мазепин, имевший свой интерес в Припортовом заводе? Зато теперь мы постепенно узнаём имена тех, чьими стараниями фактически была свёрнута «Русская весна».