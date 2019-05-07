За что похвалить Порошенко? Трюдо нашёл повод

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в телефонном разговоре лично поблагодарил президента Украины Петра Порошенко "за ту работу, которую он проделал в течение последних пяти лет, чтобы помочь Украине встать на евроатлантический путь, ведущий к процветающему, стабильному и демократическому будущему".

После этого Порошенко был удостоен похвалы за "своевременное признание воли украинского народа и за его приверженность мирной и упорядоченной передаче власти".

30 апреля была подведены окончательные результаты президентских выборов на Украине.

Артист Владимир Зеленский набрал — 73,22% голосов.

Порошенко же только 24,45%. Ранее он озвучил суммарные потери ВСУ за все время гражданской войны в Донбассе.

За пять лет, прошедших после начала вооруженного конфликта, в Донбассе погибли почти три тысячи украинских силовиков.