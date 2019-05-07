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За что похвалить Порошенко? Трюдо нашёл повод
07 мая 2019, 07:24 • 208 • Политика
Трюдо провел телефонный разговор с Порошенко. В беседе он нашёл повод похвалить и поблагодарить украинского президента.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в телефонном разговоре лично поблагодарил президента Украины Петра Порошенко "за ту работу, которую он проделал в течение последних пяти лет, чтобы помочь Украине встать на евроатлантический путь, ведущий к процветающему, стабильному и демократическому будущему".
После этого Порошенко был удостоен похвалы за "своевременное признание воли украинского народа и за его приверженность мирной и упорядоченной передаче власти".
30 апреля была подведены окончательные результаты президентских выборов на Украине.
Артист Владимир Зеленский набрал — 73,22% голосов.
Порошенко же только 24,45%. Ранее он озвучил суммарные потери ВСУ за все время гражданской войны в Донбассе.
За пять лет, прошедших после начала вооруженного конфликта, в Донбассе погибли почти три тысячи украинских силовиков.
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