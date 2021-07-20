За что отрубили голову монархисту?

Не будет вам ни свободы, ни равенства, ни братства!

Прямо скажем, нашлись в Европе люди, которые омрачили святой для французов праздник – День взятия Бастилии. В Париже в этот день состоялся шикарный военный парад с конями и самолетами, пением «Марсельезы» и массовыми увеселениями в масках.

Небольшое пояснение чего ради веселятся французы. Во время штурма Бастилии 14 июля 1789 года произошло символическое событие: отъявленный монархист, комендант крепости Бернар Рене де Лонэ не захотел открывать ворота крепости разбушевавшейся толпе, хотя в Бастилии нечего было защищать, там сидели под замком несколько побирушек. Ворота взломали, а упрямого коменданта обезглавили. Его голову таскали на шесте по городу, толпа ликовала, и всё это переросло в Свободу, Равенство и Братство.

А тут в дни праздника нашлась группа писак, которые всё испортили. Ладно если бы это были какие-нибудь неизвестные изготовители граффити или других настенных надписей. Так нет же! Именитые журналисты из таких газет, как «Зюддойче цайтунг», «Цайт», «Гардиан», американской «Вашингтон пост», немецких телеканалов NDR, WDR и 15 других европейских редакций опубликовали расследование о том, что никакого Братства, а тем более Равенства и Свободы в Европе нет, а есть тотальный контроль за любым думающим человеком.

С чего все началось? Началось с того, что однажды журналисты заподозрили, что их работа находится под негласным контролем. Профессионалы такие вещи чувствуют. Они тайно собрали международную группу активистов и разработали план расследования. Нужно сказать, план был весьма продуманным и дал результаты. Журналисты переиграли спецслужбы! Кстати, подробности плана до сих пор неизвестны. Группа скрывает каналы получения ряда данных и понятно почему. Кто-то очень рисковал, передавая журналистам секретные сведения. Однако факт остается фактом: участники группы выяснили, что незаконно прослушивают не только их, но и множество других людей. Всплыла на поверхность картина тайной работы европейских спецслужб по их согражданам.

В законах всех государств-членов ЕС спецслужбам разрешается применять специальные средства, в том числе подслушивание против своих граждан только по подозрению в терроризме или крупном криминале. А когда прослушивают политическую оппозицию, борцов за гражданские права, профсоюзных активистов, это является прямым нарушением конституции и других законов.

Расследование выявило шокирующие факты. Журналисты установили, что множество европейцев, не имеющих отношения ни к терроризму, ни к крупному криминалу, находятся под постоянной прослушкой контрразведки. За что? За свободомыслие и длинный язык. Программа контроля была запущена в действие в 2016 г. и к настоящему времени охватывает не менее 50 тыс. телефонных номеров. К контролируемым лицам относятся журналисты из Guardian, новостных агентств AFP, Reuters, AP, газет New York Times, Le Monde, El País, вещателей Sender Al-Dschasira, Radio Free Europe, CNN. Не слабо!

В списке значатся также телефонные номера глав государств, премьер-министров, членов королевских семейств, дипломатов, бизнесменов.

Расследование выяснило, что спецслужбы пользуются программным обеспечением «Пегас», производимым израильской компанией NSO Group. Это достойное заведение, продающее шпионское оборудование исключительно солидным покупателям – спецслужбам и государственным учреждениям.

Рисунок: inshorts.com

Израильский продукт имеет неоспоримые преимущества перед аналогами. Он запросто преодолевает все средства зашифровки сетевыми операторами своих телефонных каналов, например WhatsUpp или Signal. Уровень эффективности «Пегаса» таков, что он расценивается специалистами как наиболее продвинутая разработка в области электронного шпионажа и входит в разряд кибероружия.

Хозяева ключевых европейских СМИ пытаются прикрыть скандал завесой молчания, но слово не воробей. Нам ещё предстоит увидеть запросы оппозиции в европейских парламентах по этому делу, а также судебные иски от пострадавших. Но едва ли это что-то изменит в существующей политической системе. Она сложилась и никуда не денется.

Впору задать риторический вопрос: за что Бернару Рене де Лонэ голову отрубили? Ведь прав был упёртый монархист: не будет вам ни свободы, ни равенства, ни братства!