За что нам предстоит голосовать 1 июля • 13 • Аналитика

Чем ближе дата голосования за поправки к Конституции Российской Федерации, тем чаще я сталкиваюсь с тем, что люди просто не знают, за что же им предлагают голосовать. Причем агитация за поправки идет активно, особенно в электронных СМИ. Но агитация практически ни о чем. «Если вы хотите, чтобы страна стала лучше, то обязательно идите и проголосуйте!»





Спасибо. Я уже голосовал «сердцем» при Ельцине. За все хорошее, против всего плохого. И помню, что из этого получилось. Тогда мы вплотную подошли к краю пропасти, к моменту полной потери государства. К гражданской войне. К распаду страны на куски, которые были бы просто нежизнеспособны. Что нас спасло тогда? Уж точно не наше всенародное голосование «сердцем»…



Почему для большинства граждан РФ предстоящее голосование не более чем формальность

Отношение нашего народа к конституции формировалось долгие десятилетия при СССР и новой России. Любой школьник знал, что конституция — это основной закон государства. Но этот же школьник прекрасно знал и другое. Конституция написана для того, чтобы была. А исполнять её государство в большинстве случаев не будет. Для нас закон — это то, за нарушение чего можно загреметь под суд или получить штраф. За конституцию никто не накажет…



Мы привыкли к тому, что одно слово президента, сказанное губернатору в прямом эфире, решает проблемы полувековой давности буквально в часы или дни. Мы привыкли к тому, что денег на решение любых проблем нашего города или села нет. Но администрация обещает решить проблему «как только, так сразу». Мы с надеждой ждем приезда президента в наш город, зная, что к тому времени починят дороги (хотя бы по маршруту следования Самого), отремонтируют фасады домов и украсят город клумбами и отремонтированными парками…



Для большинства населения России это стало нормой. Потому и звонит на прямую линию с президентом какая-нибудь «баба Даша» с вопросом о починке полов в её квартире. Только вот время меняется. По крайней мере, я на это надеюсь. И вместо окрика президента у нас наконец-то заработает Конституция. Конституция, которая действительно станет Основным Законом государства. Основным! Главным!



Как изменится жизнь россиян с принятием поправок?

Поправки к Основному Закону страны действительно должны многое изменить в жизни простого гражданина и страны в целом. О стране я сегодня писать не буду. Просто потому, что глобальность темы требует отдельных рассуждений по этому поводу. А вот о человеке, каждом гражданине России, поговорить стоит. О тех поправках, которые касаются нас непосредственно. Попробую выделить несколько, по моему мнению, основных поправок.



Пенсионное обеспечение и социальные гарантии гражданам РФ

Скажите, вам не надоело ждать старости как приговора? Стал пенсионером — стал нищим, ненужным и неинтересным. Обуза для семьи и для государства! Нищенская пенсия «чтобы не умер с голоду» вас устраивает? Или то, что при любом катаклизме в государстве в первую очередь деньги выгребают из Пенсионного фонда РФ?



Итак, поправка в статье 75, пункты 6, 7. Сохраняется солидарная система взносов в ПФ. Но закрепляется норма ежегодной компенсации пенсии вне зависимости от экономической ситуации и конъюнктуры рынка. Кроме этого, всем гражданам гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка, индексация социальных выплат и социальных пособий.



О нравственности государства судят по отношению общества и власти к инвалидам, пожилым людям, и детям. Эта истина известна человечеству достаточно давно. Социальные пособия, выплаты, пенсии как раз облегчат жизнь самым незащищенным. Не будут старики и инвалиды считать копейки до пенсии. Но ведь есть ещё и дети. Точнее, молодые семьи, для которых рождение ребенка без материальной помощи государства превращается в катастрофу. Поправки к 75 статье как раз и ликвидируют эту чудовищную несправедливость.



Справедливая заработная плата

Вы никогда не задумывались о том, что сегодня быть наемным работником в некоторых случаях унизительно? Бизнес фактически толкает работников «в тень». «Устраивайтесь на минимальную зарплату, а остальное будете получать в конверте». Понятно, что официально никто не признается в таком «справедливом распределении доходов». Но достаточно посмотреть на вакансии в ближайшей службе занятости, чтобы это понять.



Согласитесь, трудно найти нормального человека, который пойдет работать за зарплату, которая меньше прожиточного минимума в регионе. А большинство вакансий именно такое. Даже на оплату проезда на работу, обеда и коммунальных выплат не хватит. А человеку необходимо, извините, ещё и нижнее белье покупать…



Итак, поправки к статье 75 и статье 114. Государство обеспечивает рост благосостояния граждан, гарантируя размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума в целом по РФ. Проще говоря, региональные прожиточные минимумы, которые были действительно смешными, заменяются на общероссийский. МРОТ теперь будет меняться вслед на минимальным прожиточным минимумом по стране (ст. 75, п. 5).



Почему это важно? Банальность вроде «работающий человек не может быть нищим» отбросим. Это понятно всем. А вот о том, что социальные пособия, социальные выплаты и прочие выплаты начисляются исходя из МРОТ, вспомню. То есть подтягивается вся цепочка выплат семьям россиян.



Медицинское обслуживание граждан

Важность медицины для современного общества признают все. Сегодня россияне в любой точке страны подвергаются серьезному риску получения травм, профессиональных заболеваний, заражениям инфекционными болезнями. И часто случается так, что травма или заболевание, с которой легко бы справились врачи Москвы, областных центров или специализированных клиник, приводит к смерти человека где-то в глубинке. Нет необходимого оборудования, врачей, лекарств…



Поправки к статьям 71, 72, 132 как раз и говорят о том, что медицинское обслуживание в любом уголке страны должно быть примерно одинаковым. Понятно, что за исключением специализированных клиник и институтов медицинского профиля. Там лечат особо сложные случаи болезни. Человек даже в районных поликлиниках должен обслуживаться так же, как в московских…



Сложная эта задача? Сложнейшая! Но если это требование будет закреплено в Конституции РФ, задача будет решена достаточно быстро. Кстати, в день голосования за поправки стартует и программа модернизации первичного звена мед учреждений: поликлиник, больниц, станций скорой помощи, фельдшерских пунктов и прочего. Даже распределение бюджетных мест в медакадемиях в этом году изменится. До 75% таких мест станут целевыми.



Брак и семья

Одна из самых обсуждаемых поправок на сегодня. Согласитесь, что сегодня, в той обстановке, которая существует в мире, нам просто необходимо защитить все то, на чем стояла и стоит Россия. Защитить нашу нравственность, нашу мораль, наши ценности. Мы обязаны защитить наших детей и наши ценности, которые скрепляют государство.



С одной стороны, государство не имеет права вмешиваться в жизнь человека, но, с другой стороны, государство обязано защищать ценности, которые скрепляют наше общество. Трудность этой задачи в том, что в нашем обществе существует множество народов, обычаи которых, уклад жизни, традиции отличаются собственным колоритом. Обычаи и традиции передаются из поколения в поколение и меняются достаточно медленно. "Рок-н-ролл мертв, а я еще нет". Маккартни – 77!



Но есть основополагающие вещи, которые для всех в России одинаковы. Прежде всего это семья. Семья как союз мужчины и женщины для совместной жизни и рождения детей. Сегодня молодая мама «постарела» до 29 лет. Именно в этом возрасте чаще всего появляется первенец. Но для наших семей стало нормой иметь двух детей!



Поправки к статьям 67 (п. 1), 72, 114 как раз и призваны сохранить семью как основу общества, воспитание детей с учетом обычаев и традиций народа, духовное и нравственное здоровье, как главную общественную задачу.



Продолжение будет

Те поправки, которые я рассмотрел в первой части материала, — всего лишь маленькая часть того, что нам предстоит принять. Объем журнальной статьи не позволяет вместить все и сразу. Я практически не касался таких значимых для каждого россиянина моментов, как защита суверенитета страны, формирование, а, точнее, национализация наших элит, обеспечение стабильности развития страны и формирование устойчивости власти вне зависимости от решений одного человека — президента.



Поэтому разговор о предстоящем голосовании не заканчиваю… Чем ближе дата голосования за поправки к Конституции Российской Федерации, тем чаще я сталкиваюсь с тем, что люди просто не знают, за что же им предлагают голосовать. Причем агитация за поправки идет активно, особенно в электронных СМИ. Но агитация практически ни о чем. «Если вы хотите, чтобы страна стала лучше, то обязательно идите и проголосуйте!»Спасибо. Я уже голосовал «сердцем» при Ельцине. За все хорошее, против всего плохого. И помню, что из этого получилось. Тогда мы вплотную подошли к краю пропасти, к моменту полной потери государства. К гражданской войне. К распаду страны на куски, которые были бы просто нежизнеспособны. Что нас спасло тогда? Уж точно не наше всенародное голосование «сердцем»…Отношение нашего народа к конституции формировалось долгие десятилетия при СССР и новой России. Любой школьник знал, что конституция — это основной закон государства. Но этот же школьник прекрасно знал и другое. Конституция написана для того, чтобы была. А исполнять её государство в большинстве случаев не будет. Для нас закон — это то, за нарушение чего можно загреметь под суд или получить штраф. За конституцию никто не накажет…Мы привыкли к тому, что одно слово президента, сказанное губернатору в прямом эфире, решает проблемы полувековой давности буквально в часы или дни. Мы привыкли к тому, что денег на решение любых проблем нашего города или села нет. Но администрация обещает решить проблему «как только, так сразу». Мы с надеждой ждем приезда президента в наш город, зная, что к тому времени починят дороги (хотя бы по маршруту следования Самого), отремонтируют фасады домов и украсят город клумбами и отремонтированными парками…Для большинства населения России это стало нормой. Потому и звонит на прямую линию с президентом какая-нибудь «баба Даша» с вопросом о починке полов в её квартире. Только вот время меняется. По крайней мере, я на это надеюсь. И вместо окрика президента у нас наконец-то заработает Конституция. Конституция, которая действительно станет Основным Законом государства. Основным! Главным!Поправки к Основному Закону страны действительно должны многое изменить в жизни простого гражданина и страны в целом. О стране я сегодня писать не буду. Просто потому, что глобальность темы требует отдельных рассуждений по этому поводу. А вот о человеке, каждом гражданине России, поговорить стоит. О тех поправках, которые касаются нас непосредственно. Попробую выделить несколько, по моему мнению, основных поправок.Скажите, вам не надоело ждать старости как приговора? Стал пенсионером — стал нищим, ненужным и неинтересным. Обуза для семьи и для государства! Нищенская пенсия «чтобы не умер с голоду» вас устраивает? Или то, что при любом катаклизме в государстве в первую очередь деньги выгребают из Пенсионного фонда РФ?Итак, поправка в статье 75, пункты 6, 7. Сохраняется солидарная система взносов в ПФ. Но закрепляется норма ежегодной компенсации пенсии вне зависимости от экономической ситуации и конъюнктуры рынка. Кроме этого, всем гражданам гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка, индексация социальных выплат и социальных пособий.О нравственности государства судят по отношению общества и власти к инвалидам, пожилым людям, и детям. Эта истина известна человечеству достаточно давно. Социальные пособия, выплаты, пенсии как раз облегчат жизнь самым незащищенным. Не будут старики и инвалиды считать копейки до пенсии. Но ведь есть ещё и дети. Точнее, молодые семьи, для которых рождение ребенка без материальной помощи государства превращается в катастрофу. Поправки к 75 статье как раз и ликвидируют эту чудовищную несправедливость.Вы никогда не задумывались о том, что сегодня быть наемным работником в некоторых случаях унизительно? Бизнес фактически толкает работников «в тень». «Устраивайтесь на минимальную зарплату, а остальное будете получать в конверте». Понятно, что официально никто не признается в таком «справедливом распределении доходов». Но достаточно посмотреть на вакансии в ближайшей службе занятости, чтобы это понять.Согласитесь, трудно найти нормального человека, который пойдет работать за зарплату, которая меньше прожиточного минимума в регионе. А большинство вакансий именно такое. Даже на оплату проезда на работу, обеда и коммунальных выплат не хватит. А человеку необходимо, извините, ещё и нижнее белье покупать…Итак, поправки к статье 75 и статье 114. Государство обеспечивает рост благосостояния граждан, гарантируя размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума в целом по РФ. Проще говоря, региональные прожиточные минимумы, которые были действительно смешными, заменяются на общероссийский. МРОТ теперь будет меняться вслед на минимальным прожиточным минимумом по стране (ст. 75, п. 5).Почему это важно? Банальность вроде «работающий человек не может быть нищим» отбросим. Это понятно всем. А вот о том, что социальные пособия, социальные выплаты и прочие выплаты начисляются исходя из МРОТ, вспомню. То есть подтягивается вся цепочка выплат семьям россиян.Важность медицины для современного общества признают все. Сегодня россияне в любой точке страны подвергаются серьезному риску получения травм, профессиональных заболеваний, заражениям инфекционными болезнями. И часто случается так, что травма или заболевание, с которой легко бы справились врачи Москвы, областных центров или специализированных клиник, приводит к смерти человека где-то в глубинке. Нет необходимого оборудования, врачей, лекарств…Поправки к статьям 71, 72, 132 как раз и говорят о том, что медицинское обслуживание в любом уголке страны должно быть примерно одинаковым. Понятно, что за исключением специализированных клиник и институтов медицинского профиля. Там лечат особо сложные случаи болезни. Человек даже в районных поликлиниках должен обслуживаться так же, как в московских…Сложная эта задача? Сложнейшая! Но если это требование будет закреплено в Конституции РФ, задача будет решена достаточно быстро. Кстати, в день голосования за поправки стартует и программа модернизации первичного звена мед учреждений: поликлиник, больниц, станций скорой помощи, фельдшерских пунктов и прочего. Даже распределение бюджетных мест в медакадемиях в этом году изменится. До 75% таких мест станут целевыми.Одна из самых обсуждаемых поправок на сегодня. Согласитесь, что сегодня, в той обстановке, которая существует в мире, нам просто необходимо защитить все то, на чем стояла и стоит Россия. Защитить нашу нравственность, нашу мораль, наши ценности. Мы обязаны защитить наших детей и наши ценности, которые скрепляют государство.С одной стороны, государство не имеет права вмешиваться в жизнь человека, но, с другой стороны, государство обязано защищать ценности, которые скрепляют наше общество. Трудность этой задачи в том, что в нашем обществе существует множество народов, обычаи которых, уклад жизни, традиции отличаются собственным колоритом. Обычаи и традиции передаются из поколения в поколение и меняются достаточно медленно.Но есть основополагающие вещи, которые для всех в России одинаковы. Прежде всего это семья. Семья как союз мужчины и женщины для совместной жизни и рождения детей. Сегодня молодая мама «постарела» до 29 лет. Именно в этом возрасте чаще всего появляется первенец. Но для наших семей стало нормой иметь двух детей!Поправки к статьям 67 (п. 1), 72, 114 как раз и призваны сохранить семью как основу общества, воспитание детей с учетом обычаев и традиций народа, духовное и нравственное здоровье, как главную общественную задачу.Те поправки, которые я рассмотрел в первой части материала, — всего лишь маленькая часть того, что нам предстоит принять. Объем журнальной статьи не позволяет вместить все и сразу. Я практически не касался таких значимых для каждого россиянина моментов, как защита суверенитета страны, формирование, а, точнее, национализация наших элит, обеспечение стабильности развития страны и формирование устойчивости власти вне зависимости от решений одного человека — президента.Поэтому разговор о предстоящем голосовании не заканчиваю… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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