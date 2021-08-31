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За что Кремль "искренне ненавидит" Зеленского: В Киеве назвали главную причину
31 августа 2021, 22:25 • 54 • Политика
Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил, что Зеленского ненавидят в Кремле. "Щедрой и искренней ненавистью без малейших полутонов", - уточнил он.
Президента Украины Владимира Зеленского ненавидят в Кремле, утверждает советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Его слова прозвучали в интервью украинскому журналисту Роману Цимбалюку, опубликованному на YouTube.
Арестович уточнил, что информацию о ненависти к Зеленскому он подчерпнул из "сигналов из Москвы". В качестве причины такого отношения советник главы офиса президента Украины назвал политику в отношении депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, выступающего за нормализацию отношений с Россией.
- заявил Арестович.
Напомним, что за последнее время на Украине закрыли сразу три оппозиционных телеканала, а также завели уголовное дело в отношении оппозиционного политика Виктора Медведчука. Последнего обвини в госизмене, однако, в отсутствии сколько-нибудь вменяемых доказательств, политик был отправлен под домашний арест.
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