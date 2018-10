За что боролись, на то и напоролись: В США журналистку уволили за «расизм»

Автор:

Малосолов Андрей

Мегин Келли с позором увольняют за то, что в эфире NBC она, обсуждая празднование Хеллоуина, использовала выражение «блэк фейс». Дословно - черное лицо. Телеведущая во время дискуссии на тему костюмов и грима на Хеллоуин сказала, что «белый может сделать свое лицо черным, а черный - белым», и в ее детстве это было совершенно нормальным.

Megyn Kelly wonders what the big deal is about blackface pic.twitter.com/07yvYDuAYe