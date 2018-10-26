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За что боролись, на то и напоролись: В США журналистку уволили за «расизм»

26 октября 2018, 22:39  •  68 • В мире
Журналистка NBC Мегин Келли, бравшая интервью у Владимира Путина и Дональда Трампа, уволена с должности в связи с обвинениями в расизме. «Ястреб американской журналистики», лицо консервативного СМИ, Келли эксплуатировала один из трендов западного общества – обвинения в харрасменте, а теперь сама пала жертвой навязанных этим обществом шаблонов.
Автор:
Малосолов Андрей
Мегин Келли с позором увольняют за то, что в эфире NBC она, обсуждая празднование Хеллоуина, использовала выражение «блэк фейс». Дословно - черное лицо. Телеведущая во время дискуссии на тему костюмов и грима на Хеллоуин сказала, что «белый может сделать свое лицо черным, а черный - белым», и в ее детстве это было совершенно нормальным.
Megyn Kelly wonders what the big deal is about blackface pic.twitter.com/07yvYDuAYe
— Tommy Christopher (@tommyxtopher) 23 октября 2018 г.
После этого на белую, так уж получилось, журналистку накинулось все либеральное, правозащитное сообщество, а также организации по защите прав темнокожих граждан США. В первых рядах выступили ярые противники консерваторов, в частности коллеги Келли из СNN. Ведущий Дон Лемон, эдакий аналог Мегин на своем канале, обвинил Келли в незнании истории и, собственно, расизме.
Дело в том, что вплоть до начала XX века в американской театральной истории выражение «блэк фейс» применялось к актерам, которые, будучи белыми, вынуждены были играть роли негров. Чернокожие в те времена не имели права участвовать не только в общественной жизни Америки, пользоваться выборными и иными правами, но и играть в театре. В середине XX века антирасистские общества включили выражение «блэк фейс» в негласный список страшных оскорблений людей негроидной расы.
Вопрос только в том, что Мегин Келли, которую называют «ястребом журналистики» за резкий тон и напор по отношению к интервьюируемым ею политическим и общественным персонам, явно имела в виду что-то другое, явно не связанное с какими-либо оскорблениями.
Неосторожное, как мы теперь понимаем, высказывание Келли стоило ей не только места на престижной работе. Руководство канала решило пожертвовать такой значимой фигурой и сдало ее на потеху обществу. Американцы моментально сделали из 47-летней журналистки своего «Кокорина - Мамаева» и высказали дружное «осуждамс»! Попытка «ястреба» превратиться в голубку с первого раза не удалась. Келли может получить от NBC огромную компенсацию в 50 млн долларов за досрочный разрыв контракта, но устроиться по профессии ей будет очень непросто.

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