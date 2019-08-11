За что боролись, на то и напоролись: В Британии посетовали на изоляцию из-за дела Скрипаля

Британское издание The Times сетует на то, что так называемое дело Скрипаля, использованное Лондоном для дипломатического наступления на Россию, с каждым днем становится все менее и менее интересным европейской общественности. Параллельно с тем попытки «реабилитировать» Россию и ее президента Владимира Путина становятся в Европе все более и более частыми.

Действительно, выгодная Лондону «единая позиция» по инциденту в Солсбери стремительно ослабевает. Австрия отказалась высылать российских дипломатов, как к тому призывала Великобритания. Кипр и Греция также не проявили достаточного «личного энтузиазма» в этом отношении.

Новое итальянское правительство кажется вполне дружелюбно настроенным по отношению к России, равно как и президент Чехии Милош Земан. Более того, увлеченная перспективами «Северного потока - 2» Германия теперь также не желает продолжать дипломатический конфликт с Россией.

На это указывают и заявления, звучащие в Бундестаге, и то, что новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в своем стремлении ужесточить позицию Берлина по отношению к Москве столкнулся с решительным сопротивлением германского политического истеблишмента.