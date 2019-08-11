|
За что боролись, на то и напоролись: В Британии посетовали на изоляцию из-за дела Скрипаля
11 августа 2019, 17:39 • 171 • В мире
Обвинения, выдвинутые Лондоном в связи с делом Скрипаля, все стремительнее забываются. Между тем сторонники России в Европе набирают популярность и влияние, пишет The Times.
Британское издание The Times сетует на то, что так называемое дело Скрипаля, использованное Лондоном для дипломатического наступления на Россию, с каждым днем становится все менее и менее интересным европейской общественности. Параллельно с тем попытки «реабилитировать» Россию и ее президента Владимира Путина становятся в Европе все более и более частыми.
Действительно, выгодная Лондону «единая позиция» по инциденту в Солсбери стремительно ослабевает. Австрия отказалась высылать российских дипломатов, как к тому призывала Великобритания. Кипр и Греция также не проявили достаточного «личного энтузиазма» в этом отношении.
Новое итальянское правительство кажется вполне дружелюбно настроенным по отношению к России, равно как и президент Чехии Милош Земан. Более того, увлеченная перспективами «Северного потока - 2» Германия теперь также не желает продолжать дипломатический конфликт с Россией.
На это указывают и заявления, звучащие в Бундестаге, и то, что новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в своем стремлении ужесточить позицию Берлина по отношению к Москве столкнулся с решительным сопротивлением германского политического истеблишмента.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
171
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 августа 2019, 07:39
|
05 августа 2019, 18:24
|
06 августа 2019, 07:24
|
09 августа 2019, 07:09
|
09 августа 2019, 00:39
|
09 августа 2019, 23:09
|
08 августа 2019, 03:24