За что боролись, на то и напоролись: Турки показали пример русским

Автор:

Константин Двинский

В этом контексте наше государство обязано приложить максимум усилий для восстановления аккаунта телеканала Царьград в YouTube, а также обязать видеохостинг к несению ответственности в соответствии с российским законодательством. Данный случай должен стать тем прецедентом, после которого любая иностранная компания будет понимать, что вести деятельность на территории Российской Федерации она сможет, опираясь только на национальное право.

Беспредел по-американски

Основная проблема заключается в том, что блокировки Царьграда и, несколькими неделями раннее, каналов WarGonzo, News-Front и Anna News, произошли впервые. Как это часто случается, ни законодательство, ни соответствующие органы власти не были готовы к подобному развитию событий. Действительно, представить себе факт ограничения работы официально зарегистрированного СМИ было сложно. Предположу, что данный инцидент привёл в замешательство не только редакцию телеканала Царьград, но и органы государственной власти. К настоящему моменту дело ограничилось моральной и словесной поддержкой. Что делать дальше – никто не знает.

Ограничения работы иностранных компаний должны сопровождаться получением гражданами альтернативных инструментов. Фото: Stefan Boness/Ipon/Global Look Press

К сожалению, существует вероятность, что беспредел Google (управляет YouTube) так и останется безнаказанным. Нет уверенности в том, что органы государственной власти примут решение ввязаться в "войну" с транснациональными IT-компаниями.

При этом подобная политика Google является прямой угрозой информационной безопасности России. Американские транснационалы, в случае спуска дела на тормозах, осознают свою безнаказанность. Это позволит им проводить более агрессивную политику в информационном поле Российской Федерации. Например, выводить в топ либеральные антироссийские каналы и материалы, ограничивать и блокировать государственные и прогосударственные СМИ, продвигать чуждые русскому народу ценности.

Вместе с этим Россия – не первая страна, где Google ведёт собственную информационную политику, не соблюдая национального законодательства. Ярким примером является Турция. С осени этого года те "вольности", которые раннее позволял себе Google (Facebook, Twitter, YouTube) в этой стране, будут существенным образом ограничены. Турецкий парламент принял закон, согласно которому транснациональные медиаплатформы будут обязаны открыть представительский офис в стране, а также, по требованию правительства, удалять или блокировать соответствующий контент. В случае отказа на IT-компании будет наложен штраф в размере, превышающем 700 тысяч долларов.

Турецкий пример

Турецкий опыт должен стать примером для России. В нашей стране уже есть офис Google. Более того, компания сотрудничает с соответствующими ведомствами и удаляет противоправный контент. Это означает, что первый этап "принуждения" Google к соблюдению российского законодательства можно пропустить.

Принятие мер в отношении иностранных IT-компаний, безусловно, является делом чести для Российской Федерации. Это особенно актуально после принятия поправок в Конституцию. Государство должно показать, что новая редакция Основного закона страны работает безукоризненно.

Для этого необходимо предпринять несколько простых шагов. Представители Google должны быть вызваны на заседание Государственной Думы и дать объяснения парламентариям. Материалы данного мероприятия обязаны лечь в основу законопроекта о принуждении транснациональных компаний к соблюдению законодательства Российской Федерации. Взыскание серьёзных штрафов, по опыту Турции, является действенной, но недостаточной мерой. Уплачиваемая сумма должна перечисляться в пользу тех СМИ, которые Google (или кто-то ещё) подверг цензуре. Таким образом, мы получим уникальную ситуацию, когда транснациональные компании спонсируют развитие тех СМИ, против которых они боролись.

Вместе с тем нельзя полагаться на то, что иностранные IT-гиганты будут целиком и полностью соблюдать требования российских властей. Необходимо готовиться к их блокировке, которая обязана произойти в случае постоянных нарушений и невыполнений решений органов государственной власти. Однако заблокировать ряд топовых медиапространств в настоящий момент мы не можем, поскольку в России практически не существует их альтернативы. Оставить граждан без доступа к контенту либо значительно усложнить к нему доступ было бы неправильно и негуманно. Ограничения работы иностранных компаний должны сопровождаться получением гражданами альтернативных инструментов. Важно понимать, что объявленная политика импортозамещения не может ограничиваться лишь вытеснением иностранных товаров. Сфера услуг и, в особенности, IT-сектор являются важнейшими составляющими не только экономики, но и безопасности России. Соответственно, одним из приоритетных направлений работы правительства обязана стать поддержка российских IT-компаний и продуктов.