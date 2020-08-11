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За что американцы ненавидят Дарвина? Религия против эволюции

11 августа 2020, 08:55  •  146 • Аналитика
© Фото : предоставлено Государственным Дарвиновским музеем
In God we trust. "И не верим в Дарвина" – эту фразу точно стоило бы добавить в слоган на долларе. 40% американцев убеждены, что "Бог сотворил людей в их нынешнем виде в одно мгновение, и это произошло примерно в последние 10 000 лет". Таковы результаты опроса, который проводил институт Гэллапа год назад. Еще 33% граждан США считают, что "люди развивались в течение миллионов лет из менее продвинутых форм жизни, но Бог руководил этим процессом". Итого – 73% американцев придерживаются теории креационизма или "разумного замысла" и полностью или частично отвергают эволюцию.
Как так получилось? Да очень просто. Бог вошел в их жизнь намного раньше, чем Чарльз Дарвин. Причем последнего они долго и упорно из своей жизни выдавливали, а некоторые продолжают это делать и сейчас.
Пожалуй, самый яркий пример такой борьбы – "Обезьяний процесс". В 1925-1926 годах в штате Теннесси судили школьного учителя Джона Скоупса за то, что он осмелился рассказывать своим подопечным о теории эволюции. Его, кстати, признали виновным, хоть потом по техническим причинам приговор и отменили. Все дело было в принятом незадолго до разбирательства акте Батлера – законе штата, который запрещал в государственных школах и вузах преподавать теорию эволюции и требовал продвигать только библейское учение о появлении человека.
Но это было аж век назад, с тех пор наверняка все изменилось, правда? Не особенно. Да, акт Батлера в Теннесси был отменен, но только в 1967 году. А каждый штат США живет своей жизнью и по своим законам, так что появлялись новые прецеденты.
Одиннадцатого августа 1999 года Совет по образованию Канзаса постановил изъять из экзаменационных и тестовых заданий для школьников любые упоминания о биологической эволюции, возрасте Земли, о причинах происхождения или развития Вселенной. Фактически, все это просто удалили из школьной программы. Резонанс был такой, что уже в феврале 2001 года Совет вернул спорный блок знаний в список обязательного для школьников.
Консерваторы и ортодоксы Канзаса, однако, своих попыток одолеть Дарвина не прекратили. Споры на этот счет в Совете продолжились в 2005 и 2007 годах. Точка (точка ли?) была поставлена летом 2013 года, когда штат принял общегосударственный научный стандарт, называющий теорию эволюции основополагающим принципом всех естественных наук.
Техас, Флорида, Вирджиния, Пенсильвания, Огайо и многие другие тоже не остались в стороне от дискуссии, нужно ли учение Чарльза Дарвина школьникам.
И есть подозрение, что бурные обсуждения этого вопроса в США не прекратятся, ведь, как показывают все те же опросы, американцы намного сильнее верят в Бога, чем в Дарвина. С этим согласен и популяризатор науки Александр Соколов, редактор портала "Антропогенез.ру".
"Сейчас это уже делается под наукообразной вывеской "разумный замысел", потому что сам креационизм уже надоел и уже все давно про него все поняли. Придумали новый "бренд" – intelligent design, новую обертку. Мне кажется, что это еще надолго. Понятно, что ситуация будет меняться в зависимости от избранного президента, от того, какая партия будет у власти, куда будет качаться маятник – в сторону консерваторов-республиканцев или более в этом плане либеральных и прогрессивных демократов. Но это еще очень надолго, потому что Америка – весьма и весьма религиозная страна, и эти догмы очень медленно и неохотно уступают дорогу прогрессивным идеям науки. Мне даже кажется, что в Европе это быстрее происходит, чем в Штатах".
Но почему же в США все эти споры насчет эволюции и креационизма в школьной программы есть, а в России, например, их нет? На этот вопрос ответили ученые: дело в наличии единых общероссийских стандартов образования, религиозном вакууме СССР и спокойном отношении Русской православной церкви к теории Дарвина.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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