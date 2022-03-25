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За чей счёт восстановят Мариуполь? В Кремле ответили двумя фактами
25 марта 2022, 14:30 • 754 • Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал дождаться завершения спецоперации, прежде чем говорить о восстановлении Мариуполя за счёт России. Он уточнил, что официальной позиции по этому поводу пока нет.
Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что Россия займётся восстановлением Мариуполя. В Кремле ответили на это заявление, приведя два факта.
- ответил Песков.
- добавил представитель Кремля.
Песков также уточнил, что Турчак является одним из руководителей ведущей политической силы России. Он высказывает партийные соображения, свои соображения, подытожил представитель Кремля.
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