За чей счёт восстановят Мариуполь? В Кремле ответили двумя фактами

Представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал дождаться завершения спецоперации, прежде чем говорить о восстановлении Мариуполя за счёт России. Он уточнил, что официальной позиции по этому поводу пока нет.

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что Россия займётся восстановлением Мариуполя. В Кремле ответили на это заявление, приведя два факта.

Никак не формулировал на этот счёт позицию Путин,

- ответил Песков.

Как минимум мы должны дождаться завершения спецоперации,

- добавил представитель Кремля.

Песков также уточнил, что Турчак является одним из руководителей ведущей политической силы России. Он высказывает партийные соображения, свои соображения, подытожил представитель Кремля.