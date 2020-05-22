За чей счёт будут латать дыры в бюджете России? Глава Минфина Силуанов дал ответ

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, за чей счёт будут латать дыры в бюджете, возникшие из-за низких цен на нефть и коронавирусной инфекции COVID-19. По словам главы Минфина, недостающие средства планируется покрыть за счёт увеличения займов.

Силуанов отметил, что его ведомство прогнозирует в этом году значительное недопоступление ненефтегазовых доходов в бюджет. Также министр не исключил аналогичную ситуацию в 2021 году

"Планируем покрывать их (недополученные доходы бюджета) за счет увеличения займов", - приводит слова главы Минфина "РОСБАЛТ".

Аналогичные мысли высказал сегодня и замминистра финансов Алексей Моисеев. Он сообщил, что Минфин приступает к "масштабному наращиванию госрасходов с целью финансирования борьбы с кризисом", и это приведёт к значительному росту выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ).