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За чей счёт будут латать дыры в бюджете России? Глава Минфина Силуанов дал ответ

22 мая 2020, 00:55  •  47 • Политика
Минфин заявил о масштабном грядущем росте выпуска ОФЗ. "Планирует покрывать их (недополученные доходы бюджета) за счет увеличения займов", - сообщил Силуанов.
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, за чей счёт будут латать дыры в бюджете, возникшие из-за низких цен на нефть и коронавирусной инфекции COVID-19. По словам главы Минфина, недостающие средства планируется покрыть за счёт увеличения займов.
Силуанов отметил, что его ведомство прогнозирует в этом году значительное недопоступление ненефтегазовых доходов в бюджет. Также министр не исключил аналогичную ситуацию в 2021 году
"Планируем покрывать их (недополученные доходы бюджета) за счет увеличения займов", - приводит слова главы Минфина "РОСБАЛТ".
Аналогичные мысли высказал сегодня и замминистра финансов Алексей Моисеев. Он сообщил, что Минфин приступает к "масштабному наращиванию госрасходов с целью финансирования борьбы с кризисом", и это приведёт к значительному росту выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ).

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