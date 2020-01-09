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За четыре дня: Путин и Эрдоган призвали прекратить боевые действия в Ливии до 12 января
09 января 2020, 03:54 • 53 • В мире
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление после открытия "Турецкого потока", что готовы стать посредниками для урегулирования конфликта в Ливии. Путин и Эрдоган призвали прекратить боевые действия за четыре дня - до 0:00 12 января 2020 года.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган высказали свою позицию по событиям на Ближнем Востоке - конфликту в Ливии и убийству иранского генерала Сулеймани. В совместном заявлении глав государств говорится, что нужно немедленно прекратить боевые действия в Ливии. На это президенты дали четыре дня. Они готовы выступить посредниками в урегулировании конфликта.
"В сложившихся критических условиях и в свете определенных соответствующими резолюциями СБ ООН целей мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 0:00 часов 12 января 2020 года, объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами, которые надлежит принять в целях стабилизации обстановки "на земле" и нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров с целью положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну", - говорится в заявлении.
Кроме того, Путин и Эрдоган осудили убийство иранского генерала Сулеймани. Они назвали действия США в Персидском заливе "неправомерными и рискованными".
Напомним, что до этого руководство Восточной Ливии объявило Турции джихад. Ещё 2 января турецкий парламент ответил согласием на просьбу правительства Триполи о военной помощи на фоне наступления национальной армии Ливии под управлением Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Триполи просил оказать "воздушную, наземную и морскую военную поддержку". Турция на первом этапе отправляет в соседнюю страну своих военных инструкторов, а затем и системы ПВО.
В ответ глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар выступил с заявлением о всеобщей мобилизации в связи с угрозой наступления иностранных войск. "Мы объявляем джихад и мобилизацию", - сказал маршал.
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