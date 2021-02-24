За бюджет ответят: НКО запретят проводить крупные сделки без одобрения

НКО могут лишиться права совершать крупные сделки без одобрения. Как выяснили «Известия», предусматривающие эту меру поправки в статьи 92 и 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях» готовит Минюст. В случае принятия документ установит обязательное предварительное одобрение в случае совершения крупной сделки организацией, в деятельности которой используются средства бюджетной системы. Необходимость появления такого законопроекта в Госдуме связывают с борьбой с иностранным вмешательством. Эксперты считают, что из-за нежелания учредителей нести ответственность за финансовые решения инициатива может привести к реорганизации нескольких тысяч НКО.

«Нормальная практика»

Как выяснили «Известия», Минюст подготовил поправки в закон «О некоммерческих организациях». Ими предлагается установить обязательное предварительное одобрение совершения НКО крупной сделки.

— Законопроект разработан Минюстом России в отношении автономных некоммерческих организаций, в деятельности которых используются средства бюджетной системы. Целью разработки является обеспечение надлежащего контроля за принятием указанными организациями финансовых решений по распоряжению денежными средствами и имуществом, — подтвердили «Известиям» информацию в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в министерстве, документом предлагается установить, что «совершение такой организацией крупной сделки возможно только после предварительного согласия ее учредителей, либо коллегиального высшего органа управления (при его наличии) в порядке, установленном ее учредительными документами». Под учредителями тут понимаются юридические или физические лица, которые участвуют в создании НКО.

Законопроект будет представлен в правительство в марте, а в Госдуму в июне 2021 года, сообщили в пресс-службе Минюста.

В Госдуме к документу отнеслись неоднозначно: некоторые парламентарии связали его появление с усилением контроля государства за иностранным вмешательством. По мнению других депутатов, речь идет о прозрачности финансовых потоков, которые могут идти через НКО.

— Это предложение направлено на недопустимость иностранного вмешательства. Оно существенно повысит контроль за оборотом денег. Думаю, в нашей стране в нынешней ситуации эта мера может быть оправдана, — заявил «Известиям», первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Государство и так хорошо контролирует НКО, а вот, например, банки и офшоры — нет, заявил первый зампред комитета комитет по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

— Эти меры будут только затруднять работу НКО, которые далеки от политики. Не думаю, что наша фракция этот законопроект поддержит, — сказал «Известиям» депутат.

Поправками НКО фактически приравниваются к коммерческим организациям, отметил первый зампред комитета по экономической политике, член фракции ЛДПР Сергей Калашников.

— Это абсурд. Учредители поставили руководство организации, чтобы оно принимало решения, в том числе и финансовые. Они могут вообще потерять связь с этим НКО, — отметил депутат.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил «Известиям», что законопроект будет внимательно изучен совместно с экспертным сообществом. По его словам, сейчас можно сказать, что он направлен на повышение контроля и прозрачности средств, которые идут через НКО.

В профильном комитете нижней палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений инициативу готовы поддержать.

— Хотел бы обратить внимание, что речь идет об автономных НКО, которые используют средства бюджетов всех уровней. Если они совершают крупные сделки, то перед этим должны получать согласие на них органов управления. Это нормальная практика, которую уже используют коммерческие организации,— заявил «Известиям» первый зампред комитета Дмитрий Вяткин.

По его мнению, в данном случае речь идет об усилении контроля за целевым использованием средств. Как правило, в учредителях таких НКО находятся представители государства, поэтому, как считает парламентарий, согласование должно проходить именно с ними.

Учредители в ответе

По данным Минюста на 2020 год, в России было зарегистрировано более 213 тыс. НКО. Из них 198,8 тыс. подлежат государственному надзору. По оценкам экспертов, несколько тысяч НКО составляют автономные некоммерческие организации, через которые проходят сотни миллиардов бюджетных рублей.

— Особенность в том, что автономные НКО являются одновременно и коммерческими, и некоммерческими организациями. Разница между ними только в том, что в НКО учредители не являются бенефициарами и не получают прямой выгоды. Например, многие образовательные организации имеют именно такую форму и оказывают платные образовательные услуги. Но все прекрасно понимают, что это коммерческий рынок, прибыль с него выводится по-другому, — пояснил «Известиям» руководитель проектного направления «Открытые данные» Счетной палаты России, директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин.

Государство — и правительство, и субъекты федерации — в свое время принимало активное участие в создании автономных НКО, отметил он. С 2015 по 2019 год, привел данные эксперт, на поддержку автономных некоммерческих организаций было выделено почти 250 млрд рублей. При этом есть и структуры, которые были учреждены через посредников.

— Автономная некоммерческая организация очень удобна для того, чтобы платить запредельные зарплаты сотрудникам и не попадать под закон о госзакупках, который на такие НКО не распространяется, — пояснил «Известиям» Иван Бегтин. — Минюст в своем законопроекте говорит обо всех НКО — и государственных, и негосударственных. Самое главное в этой инициативе не только то, что они приравняются к коммерческим организациям, а то, что их учредители будут нести ответственность за сделки, которой сегодня нет.

По его мнению, законопроект может подтолкнуть к массовой реорганизации тысяч автономных НКО, учрежденных обеспеченными людьми, которые захотят избежать ответственности.

В целом не видит ничего плохого в том, чтобы крупные сделки согласовывались, и председатель координационного совета некоммерческих организаций России, лидер Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Однако Минюст должен объяснить, что понимается под крупной сделкой. Также эксперт отметил, что в большинстве уставов НКО уже прописано, что руководитель не может единолично совершать крупные сделки. При этом в создании организации могут принимать участие до 10 учредителей — согласование с каждым из них часто не проводится.