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За бортом
26 ноября 2018, 21:39 • 79 • Карикатуры
В воскресенье в ходе экстренного саммита лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран одобрили соглашение по Brexit. Как прямо признал глава МИД страны Джереми Хант, соотношение сил в палате общин по этому вопросу в данный момент не в пользу премьер-министра — и небезосновательно.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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