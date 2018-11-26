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За бортом

26 ноября 2018, 21:39  •  79 • Карикатуры

В воскресенье в ходе экстренного саммита лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран одобрили соглашение по Brexit. Как прямо признал глава МИД страны Джереми Хант, соотношение сил в палате общин по этому вопросу в данный момент не в пользу премьер-министра — и небезосновательно.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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