За беспорядки после иностранного финансирования предложили наказывать

До 10 лет лишения свободы может быть предусмотрено за то, что политическая деятельность с иностранным финансированием привела к массовым беспорядкам. Об этом «РИА Новости» сообщил один из авторов проекта, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.

Законопроект, которым предлагалось установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, депутаты Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев внесли в Госдуму в январе.

Позднее он был отозван, парламентарии решили доработать законопроект, в том числе ради введения в Уголовный кодекс нового состава преступления и возможности предусмотреть наказание в виде лишения свободы до пяти лет за получение финансирования на политическую деятельность из-за рубежа.

Марченко отметил, что пока работа над проектом продолжается, возможно, в нем появятся дополнительные отягчающие признаки. Например, если в результате иностранного финансирования произошли массовые беспорядки, то срок лишения свободы может быть увеличен с пяти до 10 лет лишения свободы.

2 декабря Путин подписал закон о (дополнительном) регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России. Новый закон стал зеркальной ответной мерой на действия стран Запада в отношении российских СМИ. В частности, в США в качестве СМИ-иноагента был зарегистрирован телеканал RT.

14 ноября в Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела России. Так, специалисты насчитали более 50 юридических лиц, пытающихся повлиять на внутреннюю политику российских субъектов. Все юрлица получают финансирование из-за границы. Речь идет об иностранных НКО, НПО и СМИ, которые призывают нарушать законодательство РФ.