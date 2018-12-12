За Асада и Россию: Сирия восстала против США

Четыре года уже военные Соединенных Штатов находятся в Сирии. За это время для них многое изменилось. Поначалу они присутствовали в основном в западных районах страны. Несколько лет назад многое здесь принадлежало оппозиции. При этом американцам фактически приходилось соседствовать с их главным местным врагом — правительственными силами. Да, тогда и оппозиция и проасадовские формирования были загнаны на запад, не имея возможности хоть немного продвинуться на восток. Дело в том, что тогда почти всю восточную и центральную Сирию завоевали террористы, а именно — Исламское государство* совместно со своими младшими союзниками. Именно под предлогом войны против ИГИЛ Вашингтон и отправил своих людей в арабскую республику, однако на деле вышло так, что за целый год присутствия США террористы не то, что не проиграли, наоборот — они расширили территорию своего псевдохалифата.

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Оппозиция и Асад при этом находились на грани поражения. Повезло только тем боевикам, которые располагались поблизости от американских баз — здесь все было защищено надежно, да и игиловцы не особенно-то и совались туда, где заправляли Штаты. Потом американцам пришлось резко изменить свой подход к делу. В САР пришла РФ и начала активные боевые действия против террористов. Исламское государство терпело поражение за поражением, и если бы янки так и продолжали сидеть без дела, то вскоре вся Сирия снова могла бы стать единой. Но дядя Сэм не глуп, быстро смекнул, что к чему, и переключился на укрепление связей с курдами, которые ранее не пользовались особой благосклонностью. И так началась эпоха покорения северной Сирии американцами.

Пока Россия и ее сирийские союзники с большим трудом освобождали центральную и южную Сирию, бедную на ресурсы, США и Отряды народной самообороны без особых трудностей захватывали север и самый восток. Разве что с Раккой были проблемы, но и тут нашли выход — разбомбили ее до руин. В итоге вышло так, что основные экономически благополучные районы оказались под контролем Штатов. Последние полтора-два года ситуация такова. Американцы крепко держатся за курдов, и только этой близостью они обосновывают свое право на присутствие в Сирии. А Россия, вернув под контроль Асада большую часть его страны, теперь занимается построением мирной жизни, пытаясь договориться то с оппозицией, то с турками, то с курдами.

И все это можно было бы назвать предтечей окончательного развала Сирии, потому как Россия и США вряд ли когда-нибудь смогут договориться о воссоединении осколков арабской республики — для этого кому-нибудь из них придется поступиться собственными интересами. Однако в арабской республике помимо иностранной военной силы достаточно других факторов для изменения политической обстановки. Главный из них — сирийский народ.

Например, раньше во многих районах недолюбливали Россию, потому как за нашими военными была дурная слава — пропаганда делала свое дело, но со временем представления местных начали меняться. И теперь уже мы имеем совсем других сирийцев с совершенно другими взглядами. Теперь уже не самая лучшая репутация у американцев.

По Сирии уже некоторое время прокатывается волна протестов против американской оккупации страны. Проходят акции именно в северных районах, то есть там, где всем заведуют Штаты. Так буквально на днях состоялась крупная акция протеста в столице самопровозглашенного курдского государства Рожава, в городе Камышлы, что на самом северо-востоке Сирии.

Первое, о чем просили демонстранты, — изгнать американцев из Сирии. При этом люди обращались к Асаду и просили его направить армию для освобождения территории от иностранцев. Происходит это на фоне обострения отношений мирных жителей с курдскими Отрядами народной самообороны. В последнее время часто случаются столкновения, которые периодически закачивают гибелью людей.

Весьма интересен тот факт, что Камышлы населен преимущественно курдами, то есть теми людьми, которые по теории должны поддерживать Отряды народной самообороны. На деле все оказывается не совсем так.

Также вторичным требованием демонстрантов было выдворение турецких интервентов из северо-западной Сирии — из Африна, Идлиба и Алеппо. В этой связи мы обратились к турецкому эксперту Эндеру Имреку.

— На самом деле подобные акции происходят в Сирии практически постоянно. Развитие гражданского общества здесь произошло давно — еще в 2010—2011 годах. С тех пор сирийцы всегда активны, если считают важным, выразить свою позицию. Но в последнее время такие вот политические протесты или антивоенные протесты не пользуются большой популярностью. На них собирается не очень много людей.

Проблема в том, что в стране, где война идет семь лет, подобные проблемы обычно решаются по-другому — насильственной борьбой с теми, кого считают угнетателями. В северной Сирии столкновения происходят постоянно, и причины для этого разные. Тут хватает как сторонников США, так и противников.

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Насчет Турции ситуация такая же. У нее много сторонников среди жителей Алеппо и Ракки. Арабское население в целом положительно настроено, что отчасти связано с экономической помощью местным жителям турецких фондов и правительственных структур за годы войны. К слову, в отдельных районах северной Сирии люди получают зарплату в турецких лирах. На востоке, конечно, другая обстановка. Здесь сильны антитурецкие настроения из-за пропаганды курдов, к которой недавно присоединились США по причине разногласий вокруг Манбиджа.

Насчет же просьбы демонстрантов ввести силы режима в Камышлы — тут нельзя сказать, что местные жители испытывают глубокую симпатию к Асаду. Конечно, эти районы не так сильно пострадали от действий режима во время демонстраций и в начале войны. Это играет определенную роль, но скорее, тут дело в другом. Люди просто понимают, что чем прочнее обосновываются иностранные силы в стране, тем дальше конец войны. Все помнят, как они жили до войны — были проблемы, но в целом было неплохо. Поэтому кто-то сравнивает — лучше уж в мире, и пускай президентом будет Асад. Война не дала повода думать, что нашлась подходящая замена ему. Поэтому людям, возможно, кажется, что призвать режим будет лучше, чем терпеть то, что происходит сейчас.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.