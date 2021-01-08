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За 50 секунд Пелоси назвала имя Путина 6 раз: Спикер эмоционально требовала отставки Трампа

08 января 2021, 13:35  •  186 • Политика
Нэнси Пелоси заявила, что Дональд Трамп должен быть отправлен в отставку немедленно. В своей 50-секундной речи Пелоси произнесла имя Владимира Путина шесть раз. Хотя говорила вовсе не о России…
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе сегодняшней пресс-конференции не была оригинальна. Она настаивала, что президент США Дональд Трамп должен быть немедленно отстранён от должности. По закону он остаётся лидером страны до 20 января. Однако Пелоси, по всей видимости, оказалась так напугана взятием Капитолия поддерживающими Трампа американцами, что решила форсировать события.
Пелоси настаивала, что Дональд Трамп совершил "подрывные действия". Поэтому следует использовать 25-ю статью Конституции США, чтобы доказать, будто Трамп не способен исполнять свои обязанности.
"Президент США - очень опасный человек, который не должен быть в должности. Это наиболее срочный приоритет", - заявила Пелоси.
Поправка даёт возможность вице-президенту Майку Пенсу стать президентом с приставкой и. о. Собственно, этого Пелоси и хочет. Вероятно, сила митингующих повлияла на позицию целой вереницы политиков, отстаивающих интересы Демократической партии в США.
Забавно, что в ходе своей 50-секундной речи Нэнси Пелоси произнесла имя президента России Владимира Путина шесть (!) раз. Спикер Палаты представителей заявила, что действия Трампа - это "подарок Путину". А дальше пошла по известному сценарию:
"Путин хочет подорвать демократию, он это делает внутри страны и на международной арене… Президент сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину".
Забавно, что в своей риторике Пелоси не одинока. Нашлись те, кто прямо заявил, что вовсе не раскол внутри США привёл к беспорядкам, а российский президент. Пока в США строили интриги, Владимир Путин мирно встречал Рождество на службе в церкви...

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