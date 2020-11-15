За 5 минут до подписания соглашения по Карабаху: Истинную роль Путина вскрыли две фразы

Журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов опубликовал несколько видеозаписей, которые посвящены подписанию соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Посредником в переговорах выступил президент России Владимир Путин.

Для подписания соглашения был организован телемост. В частности, переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым начались почти в полночь по московскому времени.

Очень важно было синхронизировать появление лидеров перед экраном, а содержание документов держалось в тайне. О происходящем можно было понять только за 5 минут до полуночи.

"Включайте", - отдал приказ Путин, сев перед монитором.

А вот премьер Армении Никол Пашинян поставил свою подпись за кадром.

Путин также записал видеообращение, посвящённое урегулированию конфликта. При этом он его отказался перед выступлением перечитывать.

"Зачем мне его читать? Я же его писал", - объяснил он.

Фото: Дмитрий Смирнов/Twitter