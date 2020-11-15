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За 5 минут до подписания соглашения по Карабаху: Истинную роль Путина вскрыли две фразы

15 ноября 2020, 21:40  •  344 • Политика
Истинную роль Владимира Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе вскрыли две фразы. Первые детали грядущего соглашения начали появляться где-то за 5 минут до полуночи.
Журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов опубликовал несколько видеозаписей, которые посвящены подписанию соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Посредником в переговорах выступил президент России Владимир Путин.
Для подписания соглашения был организован телемост. В частности, переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым начались почти в полночь по московскому времени.
Очень важно было синхронизировать появление лидеров перед экраном, а содержание документов держалось в тайне. О происходящем можно было понять только за 5 минут до полуночи.
"Включайте", - отдал приказ Путин, сев перед монитором.
А вот премьер Армении Никол Пашинян поставил свою подпись за кадром.
Путин также записал видеообращение, посвящённое урегулированию конфликта. При этом он его отказался перед выступлением перечитывать.
"Зачем мне его читать? Я же его писал", - объяснил он.
Фото: Дмитрий Смирнов/Twitter

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