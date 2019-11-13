За 5 лет "незалежности" в "голодающий" Крым из "сытой" Украины сбежали 50 тысяч человек - эксперт

За минувшие 5 лет из Крыма уехали 7 тысяч человек, а переехали на постоянное место жительства на полуостров 50 тысяч граждан Украины. Данные статистики крымских властей прокомментировал военный аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он вспоминает известный тезис Евромайдана о том, что на Украине надо построить такую жизнь, чтобы Крым посмотрел на неё и сам захотел вернуться. В результате вышло немного наоборот. Несмотря на всю пропаганду украинских СМИ об "ужасах" Крыма и "каждый день разваливающемся" Крымском мосте, украинцы выбирают жизнь и отдых именно на полуострове, а не в Незалежной.

"Результаты осмотра "лучшей жизни на Украине" достаточно наглядно выражены в цифрах уехавших и в туристических рекордах, где украинцы составляют значительную часть роста последних лет (в этом году до миллиона человек)", - пишет эксперт на своей странице в ЖЖ.

При этом стоит учитывать, что речь идёт только об официальных данных. Сколько украинцев перебралось тайком - никому не известно. Реальные данные о переезде граждан Украины в Крым могут быть гораздо выше.

Напомним, что недавно на Украине прошла премьера пропагандистского фильма об ужасах, якобы творящихся в Крыму. Экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал это ответом всем, кто не верит в возвращение полуострова в состав Незалежной.

Крым отделился от Украины в 2014 году, вскоре после госпереворота в Киеве. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали на референдуме за выход из состава Незалежной и воссоединение с Россией.