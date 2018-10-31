За 5 лет наше гражданство получили 1 миллион мигрантов

Новая Концепция миграционной политики России - декларация, утверждающая направление движения в ближайшие 7 лет.

Конкретные меры должно в 3-месячный срок представить правительство. (Как только они будут разработаны, «Комсомолка» расскажет о них подробно.) Но главный принцип оговорен сразу - «основным источником восполнения населения России должно оставаться его естественное воспроизводство. Миграция - вспомогательное средство для решения демографических и экономических проблем».

При этом в самом документе обрисована ситуация с миграцией в стране:

- В 2012 - 2017 годах интенсивность внутренней миграции в России увеличилась на 10%. При этом сохранилась общая тенденция к оттоку населения в Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный регионы страны, что является постоянным фактором роста диспропорции в размещении населения. Практически весь потенциал внутренней миграции приходится на такие городские агломерации, как Москва, Петербург и Краснодарский край.

- На консульском учете за рубежом состоит более 2 млн. граждан России. Ежегодно около 60 тыс. российских граждан выезжает на работу за границу.

- В 2012 - 2017 годах миграционный приток в Россию компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов. В гражданство России принято более 1 млн. человек, из них 525 тыс. человек - в рамках Госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

- На территории России ежегодно пребывает около 10 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства. Постоянно или временно проживает в России более 1 млн. иностранных граждан.