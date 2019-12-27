За 2019 год сотрудники МЧС спасли 250 тысяч человек

Последнюю в этом году пятницу Владимир Путин начал с поздравлений.

- Вы принадлежите к особой, героической когорте людей, которые всегда первыми приходят на помощь, не жалея себя, спасают человеческие жизни, - обратился он к сотрудникам и ветеранам МЧС, отмечающим в этот день свой профессиональный праздник.

Перед тем, как выслушать доклад главы МЧС Евгения Зиничева об итогах года, президент обратился через него к спасателям еще раз.

- Хочу поздравить весь личный состав министерства по чрезвычайным ситуациям с Днём спасателя, - сказал Путин. - Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно. Часто для людей, которые оказываются в очень сложной ситуации, сотрудники МЧС являются последней надеждой и приходят на помощь.

Президент России Владимир Путин и глава МЧС РФ Евгений Зиничев во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- 2019 год был для нас непростым, наверное, как обычно, - подвел итоги Зиничев. - Всего на территории России произошла 261 чрезвычайная ситуация – как природного, так и техногенного характера, три чрезвычайные ситуации были федерального масштаба.

Всего за год спасатели МЧС участвовали в тушении почти 460 тысяч пожаров, ликвидировали последствия 100 тысяч ДТП.

Глава МЧС РФ Евгениий Зиничев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Подразделениями МЧС спасено за год более 250 тысяч человек, - заявил министр. - Мы начали год с ликвидации последствий страшной трагедии в Магнитогорске – обрушения подъезда жилого дома. Следующее серьезное испытание для нас – природные пожары в Забайкальском крае. И конечно же, крупномасштабное наводнение в Иркутской области. Активно в тушении пожаров участвовало министерство обороны. С задачей справились, и у нас есть предложение, как улучшить эту работу.