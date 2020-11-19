Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
Шутка "армянского радио" в исполнении Лаврова стала лучшей отповедью
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушил...
Главная / Политика

За 20 лет никаких подвижек: Лукашенко лжет об интеграции с Россией – эксперт

19 ноября 2020, 10:00  •  46 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президенту Белоруссии нельзя верить, считает политолог
Почему Александр Лукашенко не хочет углубления интеграции с Россией, объяснил замдиректора Института "Русская стратегия" Юрий Баранчик.
Белорусский президент считает, что страна отдана ему в вечное владение. Передать власть он может только по наследству одному из своих сыновей. Такое мнение, несмотря на прозвучавшие ранее заявления Лукашенко, политолог озвучил в беседе с изданием "Украина.ру". Напомним, белорусский лидер говорил, что транзита власти не будет – страну возглавит тот, кого выберет народ.
В случае с Лукашенко опираться нужно не на слова, а на дела политика, считает эксперт. Он отметил, что на протяжении последних двух десятков лет интеграция Минска и Москвы практически не продвинулась.
"…отсюда следует и вывод – верить нельзя",
– заключил Баранчик.
Политолог напомнил условия Союзного договора 96-го года. Интеграция РФ и Белоруссии предусматривалась мягкая, по типу ЕС. То есть часть полномочий отдавалась на уровень Союзных органов, а часть оставалась на местах. Однако никаких подвижек в этом направлении нет.
По словам Баранчика, Лукашенко считает, что страна – это его частная собственность.
Как белорусский президент пытается обмануть российские власти, ранее объяснил и другой эксперт, Геворг Мирзаян. Подробнее – в нашем материале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавшейся о помощи турков
19 ноября 2020, 01:45
США выбили русских из большого спорта? Трагичные последствия "акта Родченкова" назвал Фетисов
19 ноября 2020, 01:45
Запад придумал, как заработать на Карабахе: Американцы и британцы тянутся к золоту Арцаха
19 ноября 2020, 07:15
"Я не буду пить русскую вакцину!": Гордон готов разбить телевизор из-за "рекламы" "Спутника V"
19 ноября 2020, 01:45
Ночевать придётся в СИЗО: Что будет с опальным аудитором Счётной палаты до суда
19 ноября 2020, 02:40
Третий не лишний: многодетным дадут 450 тыс. на стройку и ремонт жилья
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
19 ноября 2020, 01:45
Такого не было даже в 1990-е: В Туркмении с вечера занимают очередь, чтобы купить еды
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавше...
19 ноября 2020, 01:45
США выбили русских из большого спорта? Трагичные последствия "акта Родченкова&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2020, 15:05
"Вся правда еще ужаснее": в РФ указали на роль Польши во Второй мировой войне
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результатами выборов
16 ноября 2020, 00:25
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под протекторат РФ
12 ноября 2020, 23:05
Греф отказался от Крыма, по-хамски ответив на жёсткий вопрос: В его фразе уловили "важную деталь"
14 ноября 2020, 13:35
Лукашенко пытались застрелить
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
14 ноября 2020, 20:55
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лукашенко не удержался от иронии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.