|
За 20 лет никаких подвижек: Лукашенко лжет об интеграции с Россией – эксперт
19 ноября 2020, 10:00 • 46 • Политика
Президенту Белоруссии нельзя верить, считает политолог
Почему Александр Лукашенко не хочет углубления интеграции с Россией, объяснил замдиректора Института "Русская стратегия" Юрий Баранчик.
Белорусский президент считает, что страна отдана ему в вечное владение. Передать власть он может только по наследству одному из своих сыновей. Такое мнение, несмотря на прозвучавшие ранее заявления Лукашенко, политолог озвучил в беседе с изданием "Украина.ру". Напомним, белорусский лидер говорил, что транзита власти не будет – страну возглавит тот, кого выберет народ.
В случае с Лукашенко опираться нужно не на слова, а на дела политика, считает эксперт. Он отметил, что на протяжении последних двух десятков лет интеграция Минска и Москвы практически не продвинулась.
"…отсюда следует и вывод – верить нельзя",
– заключил Баранчик.
Политолог напомнил условия Союзного договора 96-го года. Интеграция РФ и Белоруссии предусматривалась мягкая, по типу ЕС. То есть часть полномочий отдавалась на уровень Союзных органов, а часть оставалась на местах. Однако никаких подвижек в этом направлении нет.
По словам Баранчика, Лукашенко считает, что страна – это его частная собственность.
Как белорусский президент пытается обмануть российские власти, ранее объяснил и другой эксперт, Геворг Мирзаян. Подробнее – в нашем материале.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 ноября 2020, 15:05
|
13 ноября 2020, 03:40
|
16 ноября 2020, 00:25
|
12 ноября 2020, 23:05
|
14 ноября 2020, 13:35
|
18 ноября 2020, 09:15
|
14 ноября 2020, 20:55