СМИ раскрыли западного покровителя Романа Доброхотова. Им оказались австрийские Габсбурги.

Как сообщают средства массовой информации, беглый оппозиционер Роман Доброхотов получил пристанище не где-нибудь, а в Австрийской Республике. Радушный приём ему оказал внук последнего императора Австро-Венгерской империи Карл Габсбург-Лотаринген - известный ненавистник России и сторонник введения дополнительных санкций против нашей страны.

Информационное агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщило, что беглый российский оппозиционер Роман Доброхотов, главный редактор признанного в России СМИ иностранным агентом The Insider*, находится сейчас в Австрии. В данный момент его разыскивают по обвинению в незаконном пересечении границы. Возвращаться на родину Роман, судя по всему, не собирается.

Интересно другое: где работает господин Доброхотов и на какие деньги живёт? По информации ТАСС, он работает на Габсбургов. Да-да, вы не ослышались. На дворе хоть и не XIX век, но Роман, вероятно, сумел трудоустроиться при дворе именитой династии.

Установлено, что Доброхотов в настоящее время находится в Австрии. Кроме того, есть сведения, что 28 сентября он вошёл в состав руководства австрийской компании Imagine Publishing GmbH. Вместе с ним в состав руководства входит журналист-расследователь Христо Грозев. Трудоустройству Доброхотова в эту структуру поспособствовал Карл Габсбург-Лотаринген,

- сообщил источник информационного агентства.

Упомянутый Габсбург известен своим крайне негативным отношением к России, является горячим адептом санкционного давления на нашу страну. Оно и неудивительно - гены. Династия Габсбургов правила Австрийской империей - это государство являлось злейшим врагом и угнетателем славянства, сравнимым разве что с османами.

Как сообщают источники "Первого русского", Карл Габсбург-Лотаринген, внук последнего императора Австро-Венгрии, даже прописал главного редактора пропагандистского либерального ресурса в своём доме. По крайней мере, об этом свидетельствует запись из документов кадастрового реестра Австрийской Республики. Затем, правда, спохватился и спешно продал дом за 790 тысяч евро. Чтобы не "палить контору".

* The Insider - внесён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.