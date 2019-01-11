«За 10 дней ничего не сделали»: СК возбудил дело после смерти пациентки, у которой вовремя не обнаружили аппендицит

В Ставропольском крае региональный СК возбудил дело в отношении врачей одной из больниц Минеральных Вод. По информации следствия, медики не смогли вовремя обнаружить аппендицит у пациентки, в результате чего она скончалась от интоксикации. По словам родственников погибшей, врачи считали, что боли в брюшной полости были вызваны грыжей, но даже после её удаления в течение десяти дней не могли определить, почему состояние женщины не улучшается.

Управление СК по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело. По данным следствия, врачи в Минеральных Водах не смогли вовремя определить у женщины аппендицит, в результате чего пациентка скончалась от интоксикации. Хирурги подозреваются в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до трёх лет.

Диагноз удивил

Как выяснил RT, инцидент произошёл ещё в августе 2018 года. 64-летняя жительница Минвод Татьяна Мальцева обратилась к врачам с жалобой на острую боль.

«Всё началось 11 августа. У мамы сильно заболел живот и она вызвала скорую. Врачи решили, что всему виной пупочная грыжа и её надо удалить», — рассказывает дочь Мальцевой Ольга Лышко.

По словам Лышко, пупочная грыжа была у матери к тому моменту около 15—20 лет и ранее врачи утверждали, что опасности она не представляет. Поэтому родственников Мальцевой такой диагноз удивил.

«Мы всегда следили за мамой, если она на что-то жаловалась, сразу везли её к врачу. Мама тоже не верила, что боли из-за грыжи, и просила врачей проверить аппендикс. Но медики убедили её, что диагноз верный, и она согласилась на операцию», — вспоминает дочь.

Однако после операции состоянии Мальцевой только ухудшилось. Женщина продолжала жаловаться на боль в правом боку, однако медики, по словам родственников, утверждали, что это последствия хирургического вмешательства. Но ни через день, ни через два женщина на поправку не пошла.

«Хирурги со стажем не заметили аппендицит»

Как рассказала Лышко, мама перестала вставать с кровати и не могла ходить. В течение десяти дней врачи делали многочисленные анализы и УЗИ, при этом на результаты смотрели сразу несколько специалистов: хирург, кардиолог, реаниматолог и невролог.

По словам дочери погибшей, впоследствии врачи пришли к выводу, что женщину беспокоят почки. Ей неожиданно стало лучше, и родственники верили, что она пошла на поправку. Однако 19 августа женщина пожаловалась врачам на то, что внутри неё что-то «лопнуло».

«Ей сделали рентген лёгких и брюшной полости. Однако прооперировали только 21 августа, когда у неё уже пошло нагноение брюшной полости. Не понимаю, как хирурги со стажем не заметили лопнувший аппендикс»,— недоумевает Лышко.

Вторая операция не помогла.

«Первые сутки после второй операции нам не говорили о состоянии мамы, а потом мы её навещали в реанимации. Нас пускали всего на пару минут. Мы держали её за руку, говорили, чтобы она крепилась и что всё будет хорошо. Но я видела, что мама была совсем слаба», — говорит Лышко.

6 сентября Мальцева впала в кому, а в ночь на 7-е число умерла.

Долгая экспертиза

По словам дочери женщины, врачи после случившегося на связь не выходили и не приносили каких-либо извинений.

«Это очень тяжело — потерять мать. Мы не ожидали, что этим всё закончится. Я никого не обвиняю, у меня единственный вопрос к врачам: десять дней она находилась под наблюдением, но ничего не сделали. Хочу добиться, чтобы наказали того, кто в этом виновен. Я не хочу, чтобы кто-то ещё пострадал по вине этих врачей», — заявляет дочь женщины.

В Минераловодской районной больнице RT отказались сообщить, работают ли подозреваемые хирурги до сих пор.

В свою очередь, в пресс-службе СК по Ставропольскому краю RT пояснили, что уголовное дело возбудили только сейчас, из-за того что судебно-медицинская экспертиза заняла несколько месяцев. По результатам этой экспертизы и было возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, после осмотра пациентки подозреваемый поставил диагноз и провёл операцию по удалению пупочной грыжи, не выявив гангренозно-перфоративный аппендицит. На следующий день состояние больной ухудшилось и ей был назначен другой врач-хирург, который также лишь десять дней спустя, несмотря на наличие явных признаков, выявил развитие у потерпевшей воспалительных процессов и провёл операцию. Однако спасти пациентку не удалось ввиду развития у неё сепсиса и инфекционно-токсического шока, ставших причиной смерти», — сообщили в пресс-службе.

Также представители ведомства отметили, что в ближайшее время будет принято решение об избрании меры пресечения для подозреваемых.