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Ыыху поддел Френкеля: "Нельзя с такими тонкими руками выходить на борьбу с режимом"
01 июля 2020, 23:00 • 24 • Политика
Журналист Михаил Шахназаров, известный в соцсетях как поэт Ыыху, дал ироничный совет петербургскому активисту Давиду Френкелю. Накануне сообщалось, что молодому человеку сломали руку на избирательном участке. В своём Twitter Шахназаров призвал не делать из Френкеля "карликового Флойда". То, что сломали парню руку, безусловно плохо, но, иронично добавил он, "нельзя с такими тонкими руками выходить на борьбу с режимом".
История с пострадавшим на УИК в Петербурге журналистом "Медиазоны" Давидом Френкелем переместилась в дискуссию на просторах интернета. Либерально настроенные граждане выражают поддержку парню, а другие недоумевают, что же случилось, если произошли такие последствия.
Журналист Михаил Шахназаров, известный в соцсетях как поэт Ыыху, не без сарказма отреагировал на историю с Френкелем.
"Хватит уже из Френкеля карликового Флойда делать. То, что Френкелю руку сломали, это безусловно плохо. Но нельзя с такими тонкими руками выходить на борьбу с режимом", - написал он в Twitter.
Журналистка Юлия Витязева продолжила иронию: "А может, он всю жизнь мечтал стать Венерой Милосской?"
Некоторые пользователи высказали мнение, что Френкель попросту "профессиональный страдалец".
"Не руку, а ключицу. Какую-то 3-ю кость, про которую никто не слышал. 2. На драку пёр сознательно, договаривался о съёмке друзьями своего избиения", - написала LLuksha.
"Это профессиональный страдалец. Вопрос только в том, кто в следующий раз его ломать будет", - говорится в сообщении Kupchino4life.
"Этот горе-журналист должен был справку на груди носить о дефиците кальция", - отметил Алексей Емельянов.
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