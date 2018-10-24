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Южный поток: как Вашингтон собирается защищаться от каравана мигрантов
24 октября 2018, 02:10 • 96 • В мире
Караван нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки «ни при каких обстоятельствах» не перейдёт границу США, заявил глава Госдепа Майк Помпео. На данный момент к южным рубежам Соединённых Штатов движутся 7 тыс. человек. Президент США Дональд Трамп уверен, что за этим явлением стоят его соперники из Демократической партии, которые приглашают мигрантов в Америку. Он также пригрозил прекратить выделение помощи государствам, которые не могут остановить поток беженцев. Эксперты считают, что обвинения со стороны главы Белого дома не лишены оснований. В то же время, по мнению политологов, Вашингтон не должен снимать с себя ответственность за бедственное положение жителей стран Центральной Америки, в дела которых он активно вмешивался.
Направляющийся в сторону южной границы Соединённых Штатов караван мигрантов увеличился. Теперь в его составе более 7 тыс. человек Reuters © Ueslei Marcelino
Караван нелегальных мигрантов «ни при каких обстоятельствах» не пересечёт границу США. Об этом заявил Майк Помпео.
«Я повторяю: караван не перейдёт незаконно нашу границу ни при каких обстоятельствах. Если вы хотите попасть сюда, пройдите нормальный процесс для беженцев. Караван мигрантов нарушает суверенитет, законы и иммиграционные процедуры Мексики. Президент Трамп не позволит этому произойти... Мы считаем, что руководство Мексики знает, каковы наилучшие шаги для разрешения ситуации, и мы ожидаем своевременных действий с его стороны», — цитирует Помпео РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил обратиться к Вооружённым силам и закрыть южную границу США с помощью военных.
Караван беженцев из стран Центральной Америки, который продолжает движение в сторону южной границы США, насчитывает уже более 7 тыс. человек, сообщает агентство Associated Press.
До ближайшего пограничного пункта в Мак-Аллене, штат Техас, остаётся 1830 км, но это расстояние может удвоиться, если мигранты решат перейти границу в пункте пропуска на трассе Тихуана — Сан-Диего.
Весной 2018 года первый караван нелегалов, состоявший из 1200 человек, также направлялся к пропускному пункту в Тихуане, но, по данным Аssociated Press, добраться до него смогли только 200 человек.
По заявлению Министерства внутренних дел Мексики, от нынешнего потока уже откололись 1128 человек, которые подали прошения на получение убежища в этой стране.
«Мы просто хотим найти работу. И если работа найдётся в Мексике, то мы здесь и останемся», — приводит Associated Press слова Луисы Эспаны, прачки из Гватемалы.
Основу нынешнего каравана составляют беженцы из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Многие из них присоединились к маршу по мере его продвижения через страны Центральной Америки.
Газета Washington Post сообщает, что в числе участников каравана находятся лица, которые ранее уже были депортированы из США американскими миграционными властями. В качестве одного из примеров газета приводит 29-летнего Имнера Фуэнтеса, которого депортировали уже шесть раз.
«Просто такая сложилась ситуация: они тебя ловят, а ты пытаешься попасть обратно», — сообщил мигрант изданию.
Ему вторит и другой участник каравана — 36-летний подёнщик Иов Рейес, который был депортирован за нарушение визового режима.
«Пора мне возвращаться в Соединённые Штаты. В этой стране я могу нормально жить, чего не скажешь о Гватемале. Когда я услышал об этом караване, я понял, что это мой шанс», — приводит его слова The Washington Post.
Нет помощи
Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация прекратит выделение помощи Гондурасу, Гватемале и Сальвадору в качестве наказания за поток нелегальных мигрантов.
«Гватемала, Гондурас и Сальвадор не смогли сделать так, чтобы люди не покидали территорию их стран и не направились нелегально в США. Теперь мы существенно снизим или прекратим выделение им средств по программе международной помощи», — написал Трамп в своём Twitter.
По данным Bloomberg, указанные государства Центральной Америки получают от Вашингтона более $500 млн помощи в год. Однако Трамп пока не прояснил, насколько эта сумма будет уменьшена.
Все мигранты из этого каравана, которые были опрошены журналистами The Washington Post, The New York Times и агентства Associated Press, в качестве цели своего путешествия в США указывали стремление получить работу, что не является легитимным поводом для получения статуса беженца.
Предвыборный марш
Кроме самих государств Центральной Америки Трамп возложил ответственность за караван мигрантов и на своих политических оппонентов — Демократическую партию.
«Демократы открыто приглашают миллионы нелегальных мигрантов, чтобы те нарушали наши законы и границы. Им нравятся такие караваны. А теперь многие задаются вопросом: «Интересно, кто всё это начал?» — заявил Трамп на встрече с избирателями в штате Невада.
Такое заявление президента поддержали и другие республиканские политики. Так, конгрессмен из штата Флорида Мэтт Гейтз разместил в своём Twitter видео, в котором неизвестные люди якобы раздавали гражданам Гондураса деньги на дорогу в США.
«Это снято в Гондурасе. Вы видите как раздают деньги женщинам и детям, чтобы они могли влиться в караван и штурмовать границу США во время промежуточных выборов. Сорос? Американские НКО? Пришло время разобраться, кто за этим стоит», — написал он в своём комментарии к видео.
Актёр Джеймс Вудс, один из немногих голливудских знаменитостей, открыто поддерживающих Трампа и республиканцев, также выразил сомнение в том, что появление этого каравана является спонтанным, и связал его появление у границ США с приближающимися выборами в конгресс.
«Подумайте вот над чем: расстояние от Тегусигальпы в Гондурасе до Финикса в Аризоне составляет 2 тыс. миль. Очень сложно поверить в то, что куча народу вдруг решили завернуть себе бутерброды и пройти пешком такое расстояние. Где эта толпа спит, ходит в туалет, добывает воду и еду? Им нужно проходить по 20 миль в день в течении ста дней, без отдыха, чтобы оказаться здесь. То есть это очевидно должно занять более трёх месяцев, но я гарантирую вам, что они чудесным образом объявятся у наших границ в самый разгар выборов», — написал артист в своём Twitter.
Заявления Дональда Трампа и его сторонников не лишены оснований, считает профессор НИУ ВШЭ Максим Братерский.
«Трамп сказал, что пошлёт на границу столько военных, сколько понадобится. Американские военные — люди грубые и не пойдут по пути европейских пограничников, которые всех везде пропускают, и могут начать стрелять. Тогда Трамп станет кровавым убийцей женщин и детей, так что провокация очень хорошая», — поделился своим мнением эксперт в разговоре с RT.
Концепцию общества, которое передвигается с места на место караванами, вполне можно отнести к программе Джорджа Сороса и демократов клинтоновского толка, добавил Братерский.
«Мейнстримовые СМИ в США стоят на интеллигентско-демократических позициях, поэтому Трампа точно будут критиковать за его подход к этому вопросу», — пояснил политолог.
«Вульгарный подход»
При этом такой марш мигрантов из Центральной Америки в США не является чем-то уникальным, пояснил RT профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Владимир Давыдов.
«Это ситуация, которая затрагивает и Европу, и Ближний Восток, это свидетельство крайнего неравенства в современном мире. Если мы хотим исправить эту ситуацию, то такое неравенство нужно преодолеть. Пока что оно только множится. Распространение информационных систем порождает так называемый демонстрационный эффект — люди видят, что есть страны с возможностью благополучной жизни. На это смотрят люди и в странах, которые пострадали от гражданских конфликтов, иностранных интервенций. Центральная Америка является одним из таких регионов», — пояснил эксперт.
Последствия событий 1970-х и 1980-х годов в этих государствах, непосредственное участие в которых принимали и США, сказываются через поколения, заметил Давыдов.
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«Именно это поколение сегодня идёт путём миграционной колонны в США. К сожалению, сейчас не самое лучшее время, чтобы положительно оценивать лидеров современного мира. Американская администрация слишком вульгарно подходит к решению миграционной проблемы, слишком упрощённо», — рассказал он.
По словам профессора Давыдова, данный вопрос представляет из себя целый комплекс проблем, который нельзя решить единовременно, просто поставив стену на границе с Мексикой.
«Обвиняя своих южных соседей, США в лице нынешней администрации извращают историческую правду. Ведь вклад в гражданские войны и неблагополучие в Центральной Америке со стороны американского истеблишмента, корпораций и агентств, вроде ЦРУ, очень велик», — заключил Давыдов.
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