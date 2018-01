Южноосетинский военторг для Донбасса. Привет от «Абхаза»! • 356 • Аналитика

Необычайно высокой продолжает оставаться вероятность внезапной эскалации широкомасштабных боевых действий на Донбасском театре военных действий в ближайшие 1 - 2 недели. В первую очередь, об этом свидетельствует третий за последние полторы недели длительный разведывательный полёт стратегического беспилотного летательного аппарата RQ-4A «Global Hawk» в 35 - 45 км от линии соприкосновения, который позволил ВВС США (а значит и Генштабу ВСУ) получить обширный пакет разведывательной радиолокационной, радиотехнической и визуальной (оптико-электронной/ТВ) информации о расположении многочисленных артиллерийских батарей корпусов Народной милиции ЛДНР, а также большинства радиоконтрастных и радиоизлучающих юнитов, находящихся в зоне обзора РЛ- и оптико-электронных средств «Глобал Хоука».



Очевидно, что выполненные 1-го и 7-го января барражирующие полёты в нижних слоях стратосферы (16 - 17 км) позволили получить исключительно радиолокационную картинку ТВД Донбасса посредством применения РЛС бокового обзора AN/ZPY-2 MP-RTIP с режимом синтезированной апертуры, поскольку применению оптико-электронной станции высокого разрешения SYERS-2B/C не благоприятствовала метеорологическая обстановка (Приазовье и Тельмановский район окутал плотный туман), но радиолокационной картинки было недостаточно. К 9 января покровная облачность и туман рассеялись над Донбассом и был выполнен ещё один, «контрольный», полёт для уточнения данных с оптического модуля «SYERS-2B/C». Это говорит лишь об одном: штатовские инструктора и командование ВСУ вооружились необходимым количеством тактической информации для формирования стратегии наступательных «бросков» на Южном фронте ДНР, а также отвлекающих артиллерийских ударов по центральным густонаселённым агломерациям республик, где сосредоточены штурмовые «кулаки» армий республик.





Во-вторых, достаточно успешная реализация варварских планов ВСУ в отношении Донецкой и Луганской народных республик наблюдается в связи с данным со стороны Вашингтона карт-бланшем на обострение ситуации, которое станет для администрации Трампа настоящей «спасительной палочкой» после громогласного оперативно-стратегического провала в Сирии. В особенности это касается невозможности контроля территорий на западном берегу реки Евфрат (включая Дейр-эз-Зор и Абу-Кемаль). Но наиболее заметным движущим фактором для Киева, вне всяких сомнений, является одобрение Конгрессом США и Правительством Канады, в декабре 2017 года, пакетов военно-технической помощи, предусматривающих поставки стрелкового и различного лёгкого вооружения, включая крупнокалиберные 12,7-мм снайперские винтовки Barrett M82A1, реактивные противотанковые гранатомёты и т.д. Что же касается продажи «незалежной» комплексов FGM-148 «Javelin», то здесь продолжает блуждать крайне противоречивая информация, генератором которой являются украинские средства массовой информации.



К примеру, 9 января 2017 года, украинское агентство "Укринформ" со ссылкой Генштаб ВСУ, сообщило, что вместо высокотехнологичных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" украинские войсковые формирования получат стандартные штатовские ПТРК типа «TOW-2A/B». О точной модификации ничего не сообщалось, в то время как известно о наличии у американцев нескольких версий комплекса, основными из которых являются: тандемный TOW-2A (ракта BGM-109E), "TOW-2B" (ракета BGM-71F) с радиокомандным управлением по проводам и возможностью нанесения удара БЧ типа "ударное ядро" в верхнюю проекцию юнита противника или типа "TOW-2B Aero RF" c миллиметровым радиоканалом управления Ka-диапазона вместо проводного. А это коренным образом ухудшает тактические возможности противотанкистов ВСУ, поскольку режим "выстрелили-забыл" здесь не реализуется. Оператор комплекса должен на протяжении всей траектории полёта BGM-71F (от пусковой установки до цели) удерживать маркер наведения на цели, на что уходит примерно 21 секунда.



Как в случае с «проводной» версией, так и в случае с радиокомандной модификацией «TOW-2», позиции оператора будут легко вскрыты в связи с относительно прямолинейной траекторией полёта с плавной корректировкой оператором. При этом, в момент использования противником радиокомандной версии «Aero RF», вычислить местонахождение расчёта будет заметно проще посредством современных мобильных комплексом радиоэлектронной разведки, ведь в передней части транспортно-пускового контейнера «TOW-2F Aero RF» установлена антенна передатчика команд управления на борт ПТУРС, работающая Ka-диапазоне (оператор автоматически превращается в радиоизлучающий объект).



Опасность попадания комплексов «TOW-2A/B» в руки украинской хунты заключается лишь в том, что противотанковые управляемые реактивные снаряды BGM-71E и BGM-71F-6 оснащаются тандемной кумулятивной боевой частью с мощным основным кумулятивным зарядом, позволяющим пробивать 800 - 900 мм стального эквивалента за динамической защитой. Это является для нас и армий Донецкой и Луганской народных республик крайне неприятной новостью, поскольку лишь на единичных основных боевых танках корпусов НМ ЛДНР установлена тандемная динамическая защита «Нож» (на трофейных Т-64БМ «Булат»). Большинство машин (Т-64БВ, Т-72А/АВ/Б в количестве 600 - 800 ед.) оснащены комплектами навесной ДЗ «Контакт-1» (элементы ДЗ 4С20) и комплексами встроенной ДЗ «Контакт-5» (ЭДЗ 4С22). Несмотря на их отличные способности по снижению пробивного действия обычных моноблочных кумулятивных снарядов (около 80%), уровень противодействия тандемным ПТУРСам у обоих «Контактов» минимальный, в то время как эквивалентная стойкость даже наиболее защищённых лобовых бронеплит у вышеуказанных танков без ДЗ едва достигает 490-620 мм (в 1,2 - 1,7 раза меньше, нежели пробиваемость основного заряда ПТУР BGM-71E). Вот такой неприятный расклад!



Более того, избавившись от катушек «микропроводной» системы управления, изрядно полегчавшая противотанковая ракета BGM-71F-3-RF/F-6 имеет возможность разгона до сверхзвуковой скорости, а также поражения в 1,2 раза более удалённых объектов (4500 м против 3750 м у ранних модификаций). Всё это заставляет принимать соответствующие ответные меры. В частности, танковые бригады корпусов Народной милиции ЛДНР остро нуждаются оснащении своих машин передовыми комплексами динамической защиты «Реликт», которые способны эффективно защитить от современных штатовских или западноевропейских ПТУР.



Что же касается «Джавелинов», 49-миллионный контракт на поставки которых был передан на рассмотрение Конгресса США и непосредственно администрации Трампа, то здесь лишь на официальном уровне решено заменить их на ПТРК «TOW-2A/B/F», в то время как Вашингтон имеет огромное поле «для манёвра», используя в качестве перевалочного пункта Канаду, руководство которой в конечном итоге одобрило поставки канадского вооружения Киеву в рамках внутреблоковых продаж. Как мы уточняли в нашей предыдущей работе, Оттава не имеет военно-политической увязки с «нормандским форматом», а также не имеет абсолютно никаких обязательств перед «Минском-2». Как следствие, под прикрытием поставок якобы «лёгкого вооружения», через Канаду могут осуществляться поставки любых видов вооружения американского производства (от FGM-148 до корректируемых артиллерийских снарядов и миномётных мин).



Реакция официальных Москвы, Донецка и Луганска на принятое в Оттаве решение была достаточно стандартная и «сухая»: Канаду обвинили в участии в конфликте на Донбассе и открытии «ящика Пандоры», что автоматически обостряет обстановку и интернационализирует конфликт; об этом, 26 декабря 2017 года , заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Григорий Карасин. Более интересная реакция, которую можно интерпретировать как недвусмысленное предупреждение, была отражена во мнении, озвученном украинскому видеоблогеру Александру Мединскому комбригом интернациональной бригады «Пятнашка» Ахрой Авидзбой («Абхаз»). Во-первых, командир бригады, отличившейся в боях за ДАП и Иловайск, вполне оправданно отметил достаточно «мягкотелую» (по крайней мере, недостаточно жёсткую) позицию России на агрессию извне.



Во-вторых, и это самое главное, он заявил, что поставки тех же «Джавелинов» станут отличным аргументом для Южной Осетии и родины Ахры - Абхазии начать полноценную военно-техническую поддержку корпусов НМ республик. Также Ахра указал на возможность транзита через организованный Россией «коридор» из дружественных республик трофейного вооружения, захваченного в ходе грузино-южноосетинского конфликта в августе 2008 года. Как вы понимаете, без одобрения сверху подобные заявления от комбрига «Абхаза» вряд ли бы прозвучали, а это очень о многом говорит. Ведь и Южная Осетия, и Абхазия, равно как и Канада, не участвуют ни в каких псевдомирных «форматах» и отчитываться ни перед кем не планируют, тем более что «Канадский прецедент» с прямой поддержкой преступного украинского режима развязывает руки и Москве. Данный «зеркальный ответ» на военно-политический беспредел, который «незалежная» чинит под эгидой ценностей западного мира, является очень долгожданным моментом для всего русского населения Донбасса, которое уже более трёх лет страдает от действий ВСУшников и добробатов, подчиняющихся МВД и прочим украинским силовым ведомствам.



Что касается трофеев, взятых у грузинской армии в 2008 году, то одних только единиц бронетехники и артиллерии здесь насчитывается не менее 150, самыми заметными из которых являются 5 203-мм САУ 2С7 «Пион», 15 Т-72SIM-1 (модернизированных израильской компанией «Elbit Systems» Т-72М1, полученных от Чехии; машины получили продвинутую многодиапазонную радиостанцию с ППРЧ «Falcon» от «HARRIS Corporation», также имеющую режим скремблирования и обмена сообщениями), 4 155-мм САУ «Дана» чешского производства, а также более чем 15 десантных композитно-надувных скоростных катеров «Black Shark» и «See Doo Speedster», которые могут прийтись очень кстати для обновления подразделения специального назначения «Тайфун», входящего в состав Азовской флотилии Донецкой Народной Республики. Впрочем, работа по вышеуказанным направлениям ведётся весьма серьёзная, ведь не случайно именно с Южной Осетией сегодня у ДНР установлены официальные дипломатические и экономические отношения, и не случайно Анатолий Бибилов прибыл на Донбасс с рабочим визитом именно перед грядущей эскалацией конфликта.



