Южноосетинский сценарий для Донбасса

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Южная Осетия, ДНР и ЛНР помогут жителям Украины и Грузии освободиться от диктатуры поборников “нового мирового порядка”

Президент Южной Осетии Леонид Бибилов выступил со словами поддержки в адрес Донецкой и Луганской народных республик.

По его словам, целью Южной Осетии является воссоединение со своей исторической родиной - Россией, и республика готова провести соответствующее народное волеизъявление. Однако осуществлено оно будет лишь вместе с Донецком и Луганском.

Южная Осетия должна быть в составе России. Это наша историческая Родина, - подчеркнул Бибилов. - Мы вне России живём 80 лет, но сегодня мы тоже фактически Россия - наши граждане являются и гражданами РФ, наша экономика завязана на России, зарплаты и программы финансируются из российского бюджета.

Вместе с тем, проведение референдума о вхождении Южной Осетии в состав России будет предательством по отношению к ДНР и ЛНР, уверен Бибилов. Он напомнил, что Южная Осетия является единственным государством, признавшим независимость ДНР и ЛНР и оказывающим республикам Донбасса всестороннюю помощь.

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Стоит отметить, что Южной Осетии, равно как и Донецку с Луганском, пришлось вооружённым путём отстаивать свою независимость от марионеточных правительств, подталкиваемых международным гегемоном к военной агрессии под предлогом защиты своей территориальной целостности.

Операция "Чистое поле", начатая 8 августа 2008 года установившимся в Грузии преступным режимом Михаила Саакашвили против народа Южной Осетии, привела к вмешательству российских вооружённых сил, разгрому армии агрессора и дипломатическому признанию Россией Южной Осетии, а также Абхазии.

В той скоротечной войне, продолжавшейся всего пять суток, украинская власть во главе со ставленником Запада Виктором Ющенко, оказывала дипломатическую и военную поддержку Саакашвили. Тогда ещё мало кто мог представить себе, что спустя шесть лет на Украине разразится гражданская война, Крым воссоединится с Россией, а Донецк и Луганск провозгласят независимость.

За это захвативший власть в Киеве режим, одним из функционеров которого станет все тот же политический гастролёр Саакашвили, предпримет попытку утопить их в крови. И одними из первых на помощь Донбассу придут южноосетинские братья, которые будут доблестно сражаться в рядах ополчения и отправлять гуманитарную помощь.

Фото: www.globallookpress.com

Солидарность Южной Осетии, принявшей на себя удар радикальных грузинских националистов, ставших верными прислужниками архитекторов нового глобального миропорядка, с ДНР и ЛНР, которые вот уже почти четыре года сражаются против таких же марионеток из Украины, имеет сегодня крайне важное значение.

И Цхинвал, и Донецк с Луганском борются не только за то, чтобы в конечном итоге вновь стать одним целым с Россией, но и чтобы исключить в принципе повторения той трагической ситуации, в которой оказался каждый из этих регионов.

На сегодняшний день и Грузия, и Украина по факту оказались в заложниках у действующих элит, сдавших свои государства в колониальное управление и превративших их в плацдарм для военной агрессии против России.

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Сколько продлится такое состояние, сказать сложно. Но протекающие в мире геополитические процессы предвещают неизбежный конец американского однополярного мира. И крах этой античеловеческой, прячущей свое настоящее лицо под личиной "томагавковой демократии” глобалистской диктатуры приведет к падению марионеточных режимов и закрытию их антирусских проектов на постсоветском пространстве.

Существование независимых Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, их единство и солидарность оставляют открытым путь к трудному, но необходимому диалогу о будущем мирном сосуществовании между грузинами, осетинами и абхазами, русскими дончанами, луганчанами, киевлянами, харьковчанами, запорожцами и другими под крышей одного единого или нескольких дружественных и сплоченных в рамках общего союза государств, в котором не будет места разжигающим войну и ненависть между народами ставленникам западных глобалистов и поборникам чуждых традиционализму ценностей.

Павленко Дмитрий