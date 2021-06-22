Южнокорейские власти из всех смертей от AstraZeneca признали лишь одну

В Южной Корее зарегистрировано 224 летальных исхода, которые могли иметь отношение к вакцинации. Но власти этой страны признали пока лишь одну смерть.

В Южной Корее создана группа по реагированию и продвижению вакцинации. Глава группы по расследованию случаев побочных реакций Пак Ён Чжун в ходе брифинга сообщил о смерти 30-летнего мужчины. Причиной гибели стал тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

По словам чиновника, 27 мая пациент получил дозу вакцины AstraZeneca от COVID-19. Через девять дней у него появилась тошнота и сильные головные боли. Через некоторое время мужчину госпитализировали, но спасти его медикам не удалось.

Это первая признанная врачами смерть от прививки на территории Южной Кореи. Всего зарегистрировано 224 летальных исхода. Сообщается, что гибель 210 человек никак не связана с препаратами для профилактики COVID-19. В 13 случаях необходимо дополнительное расследование.

Массовая вакцинация препаратом AstraZeneca началась в Южной Корее в середине апреля. Вакцину предлагают только гражданам не моложе 30 лет. Власти страны ввели возрастной ценз из-за опасения побочных эффектов. Недавно было объявлено, что препарат будут применять для вакцинации и более молодых жителей страны.

На данный момент первую дозу одной из вакцин получили чуть менее 30% населения. Полностью привиты 7,9% южнокорейцев. В республике используются три препарата: AstraZeneca, Pfizer и Janssen.