Южнокорейская демократия: есть чему поучиться • 92 • Аналитика



Мы уже привыкли, что бывшая Корея, которая сегодня состоит из двух республик, являет собой два разных лика. Ну как ГДР и ФРГ в недалеком прошлом.



С одной стороны – тоталитарное государство на севере, возглавляемое кланом Кимов, с другой – абсолютно демократичное и процветающее государство на юге.





О том, что у северян жизнь поскромнее, спорить не стану. Юг – он и в Европе юг. Все более темпераментно и ярко. Ну да, и побогаче. Тут тоже аналогию с Германией провести можно вполне.



Но мы поговорим о демократии. Да, о той самой демократии, когда демос пытается чего-то кратить, то есть управлять. Ну или делает вид, что пытается.



Говорят, что народ достоин той власти, которую избирает. Ни слова о членах семьи Кимов, поговорить хочется исключительно о тех, кто привел Южную Корею (да простят мне такое написание названия) к благоденствию и всему остальному.



1. Ли Сын Ман. Годы правления 1948-1960. Вообще, был еще самым первым главой Временного правительства Республики Корея в изгнании (1919—1925 годы).



Именно в годы президентства Ли Сын Мана произошло разделение Кореи на Южную, проамериканскую, и Северную, просоветскую. И, как следствие — Корейская война.



Ли Сын Ман был жёстким антикоммунистом и авторитарным правителем одновременно. Его правление закончилось в результате Апрельской революции 1960 года, когда, по сути, весь народ попросил его освободить место президента. Но хоть умер своей смертью.



2. Юн Бо Сон. 1960—1662. Основатель Демократической партии. Успел провести ряд реформ, ограничивающих президентскую власть. В марте 1962 года был свергнут в результате путча. Вообще переворотов было два, в мае 1961 и в марте 1962. Устроил их молодой военный Пак Чон Хи, который и стал следующим президентом.



3. Пак Чон Хи. 1962—1979. Правление Пак Чон Хи было совершенно не демократичным. Президент обеспечил своей стране небывалый экономический взлет, поразвлекался войной во Вьетнаме и покушениями на товарища Кима (взаимно) и в конце концов был застрелен.



4. Чхве Гю Ха. 1979—1980. Смещен с должности в результате очередного военного переворота.



5. Чон Ду Хван. 1981—1988. После завершения президентского срока приговорен к смертной казни за коррупцию, взятки и попытку захвата власти, потом смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Через некоторое время был помилован, но выплачивает долг стране в 370 млн долларов до сих пор.



6. Ро Дэ У. 1988—1993. По аналогии с предшественником после окончания президентского срока был арестован по обвинению в измене, приговорен к смертной казни, которую заменили на 22 года тюрьмы. Амнистирован в 1998.



7. Ким Ён Сам. 1993—1998. Добрейший человек. Сидел по политическим обвинениям при президенте Пак Чон Хи, но прославился тем, что начал свое правление с посадки бывших президентов Чон Ду Хвана и Ро Дэ У.



8. Ким Дэ Чжун. 1998—2003. Еще один демократ. Сидел при Пак Чон Хи, сидел при Чон Ду Хване. В отместку выиграл выборы, никого не посадил после победы. Получил Нобелевскую премию мира за попытку налаживания отношений с Ким Чен Иром и умер своей смертью.



9. Но Му Хён. 2003—2008. Налетел на импичмент, который был отменен Конституционным судом, сразу после окончания президентского срока был обвинен в коррупции и взятках, посадить не успели, так как Но Му Хён покончил жизнь самоубийством в 2009 году.



10. Ли Мен Бак. 2008—2013. Тоже сидел при Пак Чон Хи, впрочем, сидит под следствием и сейчас по обвинению в создании коррупционной сети и разных мелочных злоупотреблениях.



11. Пак Кын Хе. 2013—2016. Дочь президента Пак Чон Хи, не раз уже здесь упоминавшегося. Президентские полномочия были приостановлены в результате импичмента, состоявшегося 9 декабря 2016 года в парламенте Южной Кореи, а впоследствии и полностью прекращены.



30 марта 2017 Пак Кын Хе была арестована по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, а также передаче секретной информации людям, не являвшимся госслужащими. 6 апреля 2018 была приговорена судом первой инстанции к 24 годам каторжных работ и штрафу в 18 миллиардов вон.



12. Мун Чжэ Ин. Все еще впереди?..



На самом деле есть на что посмотреть у корейцев и чему поучиться. Всё просто прекрасно? По статистике, из одиннадцати полноценно отыгравших президентов:



Свергнуто в результате переворотов – 3.

Импичмент – 1.

Убит – 1.

Самоубийство — 1.

Посажено после окончания президентского срока – 4.



Интересная демократия, не правда ли? И не так все печально, как на севере… Мы уже привыкли, что бывшая Корея, которая сегодня состоит из двух республик, являет собой два разных лика. Ну как ГДР и ФРГ в недалеком прошлом.С одной стороны – тоталитарное государство на севере, возглавляемое кланом Кимов, с другой – абсолютно демократичное и процветающее государство на юге.О том, что у северян жизнь поскромнее, спорить не стану. Юг – он и в Европе юг. Все более темпераментно и ярко. Ну да, и побогаче. Тут тоже аналогию с Германией провести можно вполне.Но мы поговорим о демократии. Да, о той самой демократии, когда демос пытается чего-то кратить, то есть управлять. Ну или делает вид, что пытается.Говорят, что народ достоин той власти, которую избирает. Ни слова о членах семьи Кимов, поговорить хочется исключительно о тех, кто привел Южную Корею (да простят мне такое написание названия) к благоденствию и всему остальному.1. Ли Сын Ман. Годы правления 1948-1960. Вообще, был еще самым первым главой Временного правительства Республики Корея в изгнании (1919—1925 годы).Именно в годы президентства Ли Сын Мана произошло разделение Кореи на Южную, проамериканскую, и Северную, просоветскую. И, как следствие — Корейская война.Ли Сын Ман был жёстким антикоммунистом и авторитарным правителем одновременно. Его правление закончилось в результате Апрельской революции 1960 года, когда, по сути, весь народ попросил его освободить место президента. Но хоть умер своей смертью.2. Юн Бо Сон. 1960—1662. Основатель Демократической партии. Успел провести ряд реформ, ограничивающих президентскую власть. В марте 1962 года был свергнут в результате путча. Вообще переворотов было два, в мае 1961 и в марте 1962. Устроил их молодой военный Пак Чон Хи, который и стал следующим президентом.3. Пак Чон Хи. 1962—1979. Правление Пак Чон Хи было совершенно не демократичным. Президент обеспечил своей стране небывалый экономический взлет, поразвлекался войной во Вьетнаме и покушениями на товарища Кима (взаимно) и в конце концов был застрелен.4. Чхве Гю Ха. 1979—1980. Смещен с должности в результате очередного военного переворота.5. Чон Ду Хван. 1981—1988. После завершения президентского срока приговорен к смертной казни за коррупцию, взятки и попытку захвата власти, потом смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Через некоторое время был помилован, но выплачивает долг стране в 370 млн долларов до сих пор.6. Ро Дэ У. 1988—1993. По аналогии с предшественником после окончания президентского срока был арестован по обвинению в измене, приговорен к смертной казни, которую заменили на 22 года тюрьмы. Амнистирован в 1998.7. Ким Ён Сам. 1993—1998. Добрейший человек. Сидел по политическим обвинениям при президенте Пак Чон Хи, но прославился тем, что начал свое правление с посадки бывших президентов Чон Ду Хвана и Ро Дэ У.8. Ким Дэ Чжун. 1998—2003. Еще один демократ. Сидел при Пак Чон Хи, сидел при Чон Ду Хване. В отместку выиграл выборы, никого не посадил после победы. Получил Нобелевскую премию мира за попытку налаживания отношений с Ким Чен Иром и умер своей смертью.9. Но Му Хён. 2003—2008. Налетел на импичмент, который был отменен Конституционным судом, сразу после окончания президентского срока был обвинен в коррупции и взятках, посадить не успели, так как Но Му Хён покончил жизнь самоубийством в 2009 году.10. Ли Мен Бак. 2008—2013. Тоже сидел при Пак Чон Хи, впрочем, сидит под следствием и сейчас по обвинению в создании коррупционной сети и разных мелочных злоупотреблениях.11. Пак Кын Хе. 2013—2016. Дочь президента Пак Чон Хи, не раз уже здесь упоминавшегося. Президентские полномочия были приостановлены в результате импичмента, состоявшегося 9 декабря 2016 года в парламенте Южной Кореи, а впоследствии и полностью прекращены.30 марта 2017 Пак Кын Хе была арестована по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, а также передаче секретной информации людям, не являвшимся госслужащими. 6 апреля 2018 была приговорена судом первой инстанции к 24 годам каторжных работ и штрафу в 18 миллиардов вон.12. Мун Чжэ Ин. Все еще впереди?..На самом деле есть на что посмотреть у корейцев и чему поучиться. Всё просто прекрасно? По статистике, из одиннадцати полноценно отыгравших президентов:Свергнуто в результате переворотов – 3.Импичмент – 1.Убит – 1.Самоубийство — 1.Посажено после окончания президентского срока – 4.Интересная демократия, не правда ли? И не так все печально, как на севере… Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 92 Источник Похожие новости Третья мировая будет или откладывается? Ребус Трампа и его союзников Колючий Донбасс Импровизация на тему Армагеддона

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