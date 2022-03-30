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Южная Осетия готовится к вхождению в состав России
30 марта 2022, 19:55 • 92 • Политика
Республика Южная Осетия готовится к вхождению в состав России. В ближайшее время будут сделаны юридические шаги для осуществления данного плана.
Об этом в среду заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. По его словам, вхождение в состав России - это стратегическая цель республики. И сейчас она близка к цели как никогда.
Анатолий Бибилов подчеркнул, что впервые понимание того, что есть черта, за которую нельзя переступать, произошло в 2008 году, когда грузинские войска напали на осетин, а Россия спасла осетинский народ и его страну.
- говорится в обращении президента Южной Осетии, опубликованном на сайте партии "Единая Россия".
Анатолий Бибилов добавил, что у его страны была возможность объединиться с Россией в 2014 году, когда произошло воссоединение с Крымом. Тогда республика этот шанс упустила. Больше повторения этой ошибки не будет.
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