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Южная Корея устроила санкционную интригу с Россией

05 марта 2022, 11:35  •  276 • Политика
Южная Корея устроила санкционную интригу с Россией. В народе говорят: когда и хочется, и колется.
Южная Корея смогла добиться от США исключения своих фирм из санкционных списков против России. Дело в том, что страна подчиняется правилу прямого иностранного продукта (FDPR), то есть южнокорейские фирмы, которые используют в своём производстве американские детали, технологии и прочее, должны получать лицензию американского правительства перед отправкой товаров в Россию.
По данным РИА Новости со ссылкой на корейское министерство торговли, промышленности и энергетики, США согласились пойти на такое исключение, однако взамен Южная Корея пообещала принять дополнительные меры экспортного контроля на уровне, совпадающем с США и международным сообщество. То есть ввести свои санкции против России.
Уже стало известно, что на днях возобновит свою работу в России Samsung. По мнению обозревателя Бориса Рожина, Южная Корея "просто перестраивает цепочку поставок, чтобы избежать американских санкций, о чём они с США уже договорились".
"Ограниченные перебои с поставками техники возможны, но Самсунг принципиально уходить из РФ не хочет. Отсюда и усилия южнокорейского правительства", - написал он в своём Telegram-канале.

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