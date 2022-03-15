Южная Корея пообещала военную помощь Украине: Есть одно условие

Южная Корея пообещала оказать Украине военную помощь, однако с одним главным условием. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министерство национальной обороны.

По словам официального представителя министерства Пу Сын Чхана, Южная Корея уже определилась с тем, какого рода военная помощь будет оказана Украине - "сейчас идёт предметное обсуждение планов, включая предложения по доставке".

Как уточняет агентство, для оказания помощи украинской стороне из бюджета выделены $ 804 тысячи, но в заветных для украинских боевиков "посылках" оружия не будет. Речь идёт о касках, сухих пайках, одеялах, аптечках, палатках - всего 20 наименований предметов.

Напомним, ранее Южная Корея устроила санкционную интригу, пытаясь не навлечь гнев США и не желая терять рынок России. Она смогла добиться от США исключения своих фирм из санкционных списков, направленных против России. Дело в том, что страна подчиняется правилу прямого иностранного продукта (FDPR), то есть южнокорейские фирмы, которые используют в своём производстве американские детали, технологии и прочее, должны получать лицензию американского правительства перед отправкой товаров в Россию.

По данным "РИА Новости" со ссылкой на корейское министерство торговли, промышленности и энергетики, США согласились пойти на такое исключение, однако взамен Южная Корея пообещала принять дополнительные меры экспортного контроля на уровне, совпадающем с США и международным сообществом. То есть ввести свои санкции против России.