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Южная Корея пообещала военную помощь Украине: Есть одно условие
15 марта 2022, 08:35 • 225 • Политика
Южная Корея пообещала оказать Украине военную помощь, однако с одним главным условием. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министерство национальной обороны.
По словам официального представителя министерства Пу Сын Чхана, Южная Корея уже определилась с тем, какого рода военная помощь будет оказана Украине - "сейчас идёт предметное обсуждение планов, включая предложения по доставке".
Как уточняет агентство, для оказания помощи украинской стороне из бюджета выделены $ 804 тысячи, но в заветных для украинских боевиков "посылках" оружия не будет. Речь идёт о касках, сухих пайках, одеялах, аптечках, палатках - всего 20 наименований предметов.
Напомним, ранее Южная Корея устроила санкционную интригу, пытаясь не навлечь гнев США и не желая терять рынок России. Она смогла добиться от США исключения своих фирм из санкционных списков, направленных против России. Дело в том, что страна подчиняется правилу прямого иностранного продукта (FDPR), то есть южнокорейские фирмы, которые используют в своём производстве американские детали, технологии и прочее, должны получать лицензию американского правительства перед отправкой товаров в Россию.
По данным "РИА Новости" со ссылкой на корейское министерство торговли, промышленности и энергетики, США согласились пойти на такое исключение, однако взамен Южная Корея пообещала принять дополнительные меры экспортного контроля на уровне, совпадающем с США и международным сообществом. То есть ввести свои санкции против России.
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