Южная Африка: новые планы радикального преобразования общества

13 января в Южной Африке состоялись очередные торжества, посвящённые дню основания правящей партии «Африканский национальный конгресс», отметившей 106 лет своего существования. Впервые о планах партии докладывал новый глава АНК Сирил Рамапоса, избранный на этот пост в конце декабря прошлого года.

Новизну момента подчёркивал тот факт, что Национальный исполнительный комитет (ЦК АНК) и TOP-6 – Верховный совет шести (Президиум ЦК) обновлены более чем на 80%, причём в новом составе ЦК и TOP-6 нет действующего президента ЮАР Джейкоба Зумы!

Выступление С. Рапмапосы показало, что новое руководство страны готовится предпринять решительные меры в области достижения Южной Африкой действительной экономической независимости. Важнейшими пунктами в планах радикального преобразования общества, провозглашённых С. Рамапосой, стали:

1) экспроприация земли без компенсации;

2) национализация Резервного (Центрального) банка страны.

Безземелье коренного населения Южной Африки возникло во время колонизации. Законы 1913 года, лишавшие африканцев права владения их собственными землями, юридически закрепили это положение. Позднее режим апартеида просто выселял африканцев с их земель, даже из городов. В результате вся земля оказалась в руках белых колонизаторов.

Под натиском национально-освободительной борьбы, которой руководил АНК, апартеид уступил политическую власть, но новая Конституция ЮАР сохранила привилегии белых в отношении владения землёй (конституция предусматривает возможность экспроприации земли только при условии её справедливой компенсации). После демократических выборов 1994 года АНК пытался выкупать землю у белых для распределения среди коренного безземельного населения, но за период почти в четверть века были выкуплены лишь 4 процента земель.

Что касается национализации Резервного банка, то этот вопрос является самым важным в экономической реформе, представленной в речи нового председателя АНК: «Африканский национальный конгресс вновь подтверждает роль, мандат и независимость Резервного банка, – заявил С. Рамапоса. – В соответствии с решением конференции, мы призываем правительство разработать предложения, отвечающие международной практике, и обеспечить, чтобы банк полностью принадлежал народу».

Данную формулировку, конечно, можно толковать по-разному, в том числе и в плане сохранения традиционной для центральных банков независимости от государства. Однако контекст, в котором заявление было сделано, всё же указывает на национализацию. «Обеспечение принадлежности банка народу» в условиях южноафриканской действительности трудно понять по-другому в связи с тем, что Резервный банк ЮАР – это частная контора. Обладая ключевыми функциями в области финансово-экономической и даже политической жизни страны, Резервный банк ЮАР является собственностью всего 650 человек (реальных собственников ещё меньше). Имена данных людей не разглашаются, и именно эти анонимы решают такие вопросы, как разработка и проведение монетарной политики; выпуск банкнот и монет; наблюдение и контроль за банковской системой; управление золотовалютными резервами государства, а также предпринимают все необходимые действия, выступая в качестве «банкира правительства» (banker to the government).

Вопрос о статусе Резервного (Центрального) банка – это вопрос о власти. Вспоминаются слова официального представителя Южно-Африканской коммунистической партии (ЮАКП) Алекса Машило: «АНК – это управляющая партия. Правящая партия – это элитные группировки монополистического капитала, держащие в своих руках реальную экономическую власть». А значит, сопротивление планам, который огласил в начале 2018 года Сирил Рамапоса, будет оказано самое жёсткое. Лидер партии «Фронт свободы плюс», объединяющей исключительно белое население, уже заявил, что в случае попытки реализации данных планов начнётся гражданская война.

Ещё одним важным шагом по пути развития южноафриканского общества стало введение с 2018 года бесплатного высшего образования. Два года назад по стране прокатились массовые демонстрации протеста студенчества, которые часто выливались в беспорядки. Главным требованием студентов было обеспечить возможность высшего образования для всех слоёв населения, в том числе малоимущих. Нельзя сказать, что правительство ничего не делало в этом плане; в стране давно действовала система социальных грантов для тех студентов, которые не могли сами оплачивать высшее образование. Однако студенческие демонстрации выступили катализатором радикального решения проблемы. Правительство понимает всю важность поддержки со стороны молодёжи, доля которой в составе населения растёт.