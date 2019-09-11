Южная Африка – страсти вокруг Центробанка

При «независимости» Центробанка от государства властям страны практически невозможно проводить в жизнь свои программы

Кто не знает аббревиатуру БРИКС, обозначающую группу из пяти стран – Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР (BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa)? Сегодня группа БРИКС фактически сократилась до трёх стран – России, Индии и Китая. Траектория развития Бразилии изменилась после импичмента президента Дилмы Русеф и её замены на Мишела Темера в августе 2016 года. А в феврале 2018 года произошла смена власти в Южной Африке: президент Джейкоб Зума против его воли был смещён, его место занял Сирил Рамапоса.

Хочу несколько коснуться одного из важнейших вопросов развития Южной Африки. Джейкоб Зума, находившийся на высшем государственном посту с 2009 года, держал курс на углубление отношений с Россией и другими странами БРИКС. Внутри страны он проводил курс на оздоровление экономики, ослабление её зависимости от иностранного капитала, ликвидацию бедности. В последние два года своего пребывания на посту президента на первое место Зума поставил две задачи:

Во-первых, перераспределение сельскохозяйственных земель за счёт богатых белых фермеров в пользу бедных чернокожих земледельцев – причём без какой-либо компенсации. Во-вторых, национализация Центробанка (официальное название – Резервный банк Южной Африки). Эти две задачи были утверждены на национальной конференции правящей партии – Африканского национального конгресса (АНК) в декабре 2017 года.

Я веду речь о второй из этих задач. Джейкоб Зума как опытный политик прекрасно понимал, что никакие социально-экономические реформы в стране не достигнут цели, пока рычаги управления экономикой будут находиться в руках Центробанка, независимого от государства. Резервный банк Южной Африки был создан 31 марта 1920 года. В статье 224 Конституции ЮАР определён его «независимый» статус. Более подробно статус и функции Центробанка прописаны в специальном законе о Центробанке, принятом тридцать лет назад (The South Reserve Bank Act, 1989). Центробанк Южной Африки не только «независим» от государства, но и является частной организацией акционерного типа. Здесь используется примерно та же схема управления, что и в других частных центральных банках (например, в ФРС США): из 14 членов управляющего совета 7 назначаются президентом Южной Африки и еще 7 – акционерами.

На сегодняшний день число акционеров Резервного банка составляет примерно 600. Имена физических лиц и названия юридических лиц, выступающих акционерами, не разглашаются. Не исключено, что среди акционеров есть нерезиденты. При таком статусе Центробанка президенту и правительству практически невозможно проводить в жизнь свои программы. Экономика страны оказывается под внешним контролем хозяев денег (главных акционеров ФРС США). Ещё в 2010 году генеральный секретарь АНК Гвиде Манташи осторожно заявил, что правительство должно рассмотреть вопрос о национализации Центробанка страны, поскольку тот «является одним из пяти частных центральных банков в мире». Тут я должен поправить южноафриканского политика: количество полностью или частично частных центробанков несколько больше. По моим оценкам, их примерно с десяток. Кроме Резервного банка Южной Африки это центробанки Бельгии, Греции, Италии, Сан-Марино, Турции, США, Швейцарии, Японии.

Резолюции конференций (съездов) АНК считаются обязательными для исполнения, и решение о национализации Центробанка, принятое в декабре 2017 года, должно было быть претворено в жизнь. Однако вместо национализации банка в стране фактически был произведён государственный переворот.

Сейчас в кресле президента Южной Африки находится Сирил Рамапоса – один из богатейших людей континента, владелец южноафриканской сети McDonald's, член совета директоров местного подразделения Coca-Cola Company. Трудно предположить, что он не является ставленником транснациональных корпораций (ТНК). Первое, что сделал Рамапоса, став президентом, это заблокировал процесс подготовки к национализации Центробанка.

Новым министром финансов при Рамапосе стал Тито Мбовени, который с 1999 по 2009 г. возглавлял Центробанк. Он был смещён с этого поста с приходом на пост президента Джейкоба Зумы, который считал Мбовени человеком, ориентированным на западный капитал. Отметим, что нынешний министр финансов является одним из учредителей крупного инвестиционного фонда Mboweni Brothers Investment Holdings, а после того, как покинул пост управляющего Резервного банка, стал международным советником (international advisor) банка Goldman Sachs International.

Управляющим Центробанком Южной Африки с 2014 года является Леседжа Кганьяго (Lesetja Kganyago). Этого ничем не примечательного чернокожего банкира называют серой мышью. При новом президенте сообразительный Кганьяго стал лебезить перед Международным валютным фондом, изъявляя готовность выполнять все пункты Вашингтонского консенсуса. Этой осенью истекает пятилетний срок пребывания Кганьяго в кресле управляющего Центробанком. Несколько недель назад Сирил Рамапоса продлил срок пребывания банкира на его посту ещё на пять лет. Эксперты говорят, что Кганьяго будет находиться под строгим контролем своего неофициального «куратора» – министра финансов Тито Мбовени.

На парламентских выборах 8 мая 2019 года Африканскому национальному конгрессу вновь удалось получить большинство голосов, и в составе нового парламента усилилось крыло тех членов АНК, которые разделяют взгляды Джейкоба Зумы.

И в партии, и в парламенте снова вспомнили о резолюции конференции АНК, принятой в декабре 2017 года и требующей экспроприации земли и национализации Центробанка. Сторонники Элиаса Магашуле, генерального секретаря АНК, второго по влиянию в стране человека после президента, справедливо говорят, что национализацию Центробанка можно оформить одной поправкой к Конституции.

Хозяева денег встревожены; в Южной Африке не случайно уже много месяцев не прекращаются волнения. Страна вошла в число тех стран – Турции, Италии и других, – где вопрос о статусе и полномочиях центральных банков переместился в число первоочередных в национальной повестке дня.