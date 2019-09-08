Южная Африка – боевые отряды организованной преступности выходят на улицы

Белый монополистический капитал пытается развернуть курс страны

В последние дни мировые информационные агентства были полны сообщениями о «массовых беспорядках» в Южной Африке. Сообщило об этом и российское телевидение, которое описало ситуацию как «погромы».

В Южной Африке происходят нападения на эмигрантов и их магазины в столице Претории, крупнейшем экономическом центре страны Йоханнесбурге, ряде других городов. Среди жертв не только иностранцы, но и полицейские. Координация и масштабы беспорядков говорят о том, что они устроены боевыми отрядами организованной преступности, но подготовлены они другими силами.

Нападения на иностранцев привели к международному скандалу. Так, если ответные погромы южноафриканских компаний в Нигерии могли бы выглядеть как неуместная реакция возбуждённых граждан, то дипломатические демарши руководства ряда африканских стран выглядят уже как верный признак организованной акции. Президенты Демократической Республики Конго, Малави и Руанды заявили о том, что не приедут на Всемирный экономический форум по Африке, который проходит сейчас в Кейптауне. Ряд других угрожали бойкотом…

Другой верный признак наличия определённого плана – нападения совершаются одновременно в нескольких провинциях. Картинка в СМИ должна выглядеть как массовые нападения. При этом значительная часть сообщений о нападениях и грабежах не соответствует действительности. Автору статьи доводилось ранее лично убеждаться в том, что подобного рода информационные атаки проводятся на высоком организационном уровне (например, массовая рассылка ложных SMS-сообщений о якобы готовящихся или происходящих нападениях). Да, погромы происходят, но мы видим настойчивые попытки создать впечатление о больших, чем на самом деле, масштабах беспорядков. Возможно, это связано с призывами к введению чрезвычайного положения. Призывы «отдельных граждан» к введению ЧП повторяются из репортажа в репортаж как «глас разгневанного населения».

Африканские лидеры, объявившие бойкот форуму в Кейптауне, – только исполнители. Об этом говорит и заявление Генерального секретаря ООН с «осуждением насилия». Такого рода инциденты не представляют угрозы международному миру и безопасности и потому не требуют осуждения высшего должностного лица ООН. Речь идёт о нападениях, совершаемых криминальными группировками! К кому обращено заявление генсека? Если к этим самым группировкам, то они воспримут такое внимание за честь! Тем не менее генсек ООН такое заявление делает.

Организаторы беспорядков хотят показать, что их силы достаточно, чтобы положить на стол генсеку заявление, которое он безропотно «освятит» своим именем. Чтобы правительство Южной Африки не сомневалось, о чём ему послан сигнал.

В мае сего года в стране прошли всеобщие выборы, на которых победу одержал Африканский национальный конгресс (АНК). Президентом избран лидер АНК Сирил Рамапоса. В то же время выборы показали наличие серьёзных расхождений в правящей партии по вопросу дальнейшего развития. Одна часть партии выступает за экономическую политику радикальной экономической трансформации в интересах большинства населения страны, другая – за столь же радикальный либеральный разворот. И противостояние обостряется.

Все главные экономические рычаги в Южной Африке находятся в руках белого монополистического капитала, который сейчас даёт правительству понять, что он не потерпит посягательства на свои интересы. С этим связан и выход на улицы южноафриканских городов боевых отрядов организованной преступности.

Главную угрозу группировка белого монополистического капитала видит в национализации Центрального банка (Резервного банка Республики Южная Африка). Несколько недель назад президент переназначил главой ЦБ цепного пса интересов МВФ в Южной Африке Л. Кханьяхо. Однако правительство и руководство АНК далеко не едины. Если одна часть правящей партии выступает за ослабление зависимости страны от ТНК и проведение экономической политики в интересах большинства, другая часть поддерживает противоположный курс. Напомним, что решение о национализации ЦБ является решением съезда АНК и потому обязательно для выполнения правительством. Однако решение до сих пор не выполнено.

Не так давно генеральный секретарь АНК (второй после президента пост в стране) Элиас Магашуле выступил с заявлением, которое расценили как начало практических шагов по национализации Резервного банка. И сразу это заявление встретило резкое противодействие в высшем руководстве АНК и правительстве. Заговорили о расколе правящей партии.

Здесь надо отметить показания бывшего президента Джейкоба Зумы, сделанные им в июле перед следственной комиссией по вопросу о «захвате государства». Зума рассказал много интересного. Прежде всего, о наличии в высшем руководстве страны агентов бывшего правительства апартеида. А также о том, как Джоан Руперт (Johann Peter Rupert), миллиардер, второй по богатству человек в Южной Африке и представитель интересов белого монополистического капитала, угрожал ему, тогдашнему главе государства, «блокировать экономику всей страны», если президент осмелится сменить министра финансов.

А дальше события развивались по сценарию Руперта. Когда президент Зума всё-таки сменил министра, страну парализовала стихия антипрезидентских выступлений, завершившаяся смещением Зумы.

И, скорее всего, новый всплеск общественных беспорядков заблокирует вопрос о национализации Центробанка.

Так в чьих руках власть в стране?

Интересно, что после свержения Дж. Зумы бывший министр финансов П. Гордхан был возвращён в правительство, правда, уже на должность министра государственных предприятий. Новый же министр финансов Т. Мбовени недавно огласил «план восстановления» экономики. План решительно отвергла Федерация профсоюзов (КОСАТУ). Это не просто крупнейшая федерация профессиональных союзов, это – член трёхсторонней правительственной коалиции наряду с Африканским национальным конгрессом и Коммунистической партией Южной Африки.

Страна вплотную подошла к решающему выбору дальнейшего пути развития.