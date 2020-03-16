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Юсупов не станет "личным пилотом" Путина: "Уральские авиалинии" опровергли уход автора "чуда на кукурузном поле"
16 марта 2020, 23:35 • 62 • Политика
В компании "Уральские авиалинии" сообщили, что информация об уходе Юсупова в авиаотряд "Россия" с перспективой стать "личным пилотом" Путина не соответствует действительности. "Он продолжает работать в авиакомпании", - сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" опровергла сообщения об увольнении автора "чуда на кукурузном поле" - пилота Дамира Юсупова - и переходе в авиаотряд "Россия" с перспективой стать "личным пилотом" президента России Владимира Путина. В пресс-службе авиаперевозчика сообщили Царьграду, что Дамир Юсупов продолжает работу в компании.
Речь идёт о лётчике, который 15 августа 2019 года посадил авиалайнер Airbus A321 с отказавшими двигателями на кукурузное поле. Таким образом он спас жизни 226 пассажиров и 7 членов экипажа, находившихся на борту воздушного судна. За свой подвиг Дамир Юсупов получил от президента России Владимира Путина Золотую звезду Героя России.
В понедельник, 16 марта, появилась информация о том, что пилот уволился из авиакомпании "Уральские авиалинии", чтобы вступить в авиаотряд "Россия" с перспективой стать "личным пилотом" главы государства. Также утверждалось, что лётчик уже прошёл все необходимые проверки ФСО и ФСБ.
Сам Юсупов также опроверг свой уход из "Уральских авиалиний".
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