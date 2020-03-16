Юсупов не станет "личным пилотом" Путина: "Уральские авиалинии" опровергли уход автора "чуда на кукурузном поле"

Авиакомпания "Уральские авиалинии" опровергла сообщения об увольнении автора "чуда на кукурузном поле" - пилота Дамира Юсупова - и переходе в авиаотряд "Россия" с перспективой стать "личным пилотом" президента России Владимира Путина. В пресс-службе авиаперевозчика сообщили Царьграду, что Дамир Юсупов продолжает работу в компании.

Речь идёт о лётчике, который 15 августа 2019 года посадил авиалайнер Airbus A321 с отказавшими двигателями на кукурузное поле. Таким образом он спас жизни 226 пассажиров и 7 членов экипажа, находившихся на борту воздушного судна. За свой подвиг Дамир Юсупов получил от президента России Владимира Путина Золотую звезду Героя России.

В понедельник, 16 марта, появилась информация о том, что пилот уволился из авиакомпании "Уральские авиалинии", чтобы вступить в авиаотряд "Россия" с перспективой стать "личным пилотом" главы государства. Также утверждалось, что лётчик уже прошёл все необходимые проверки ФСО и ФСБ.

"Информация об уходе Юсупова не соответствует действительности. Он продолжает работать в авиакомпании", - заявили Царьграду в пресс-службе авиаперевозчика.

Сам Юсупов также опроверг свой уход из "Уральских авиалиний".