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Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век

01 января 2019, 13:39  •  203 • Украина
Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что обещаниями снизить цены на газ власти страны унижают народ и возвращают его в XVII век. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Бегущий Банкир».
 
© Михаил Маркив РИА Новости
 

Политик обратил внимание на социальную рекламу на билбордах, которая обещает снижение цен на газ.

«Культура экономики — она даёт базис и такую грамоту, что вы будете над этим смеяться. Вы будете воспитаны таким образом, что вы этого не принимаете, потому что это враньё, это публичный ваш обман. Иными словами — это висит ваше унижение. Ехать и говорить: «Хотят вешать — пусть вешают»? Нет. Нас опускают, нас возвращают в XVII век», — сказал Ющенко.

Стоимость природного газа для населения Украины с 1 ноября выросла до 8,5 тыс. грн (около $300) за тысячу кубометров.

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