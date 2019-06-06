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Ющенко заподозрили в причастности к растрате 540 млн гривен
06 июня 2019, 12:09 • 18 • Украина
Генеральная прокуратура Украины вручила бывшему президенту страны Виктору Ющенко подозрение в растрате 540 млн гривен.
Reuters
Об этом сообщают «Украинские новости».
Как указывает агентство, Генпрокуратура также подозревает его в пособничестве бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье».
Уточняется, что бывший украинский лидер отказался отвечать на какие-либо вопросы в ходе допроса.
«Он воспользовался своим правом и отказался давать показания», — сказал представитель Генпрокуратуры.
Ранее в ГБР подтвердили открытие уголовного производства по очередному заявлению против экс-президента Украины Петра Порошенко.
Порошенко, комментируя начатые против него расследования, заявил, что часть из них инициирована представителями пятой колонны.
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