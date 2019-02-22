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Ющенко посоветовал вернуть Крым и Донбасс "методом самураев"
22 февраля 2019, 17:54 • 170 • Политика
Экс-президент Украины Виктор Ющенко предложил украинцам вернуть Крым и Донбасс по методу "самураев". Речь идет о Японии, в которой четвертое поколение граждан не хочет подписывать мирных договор с Россией, требуя возвращения Курильских островов.
Украинцам и представителям мирового сообщества нужно вбить в головы мысль о том, что Киев никогда не откажется от Крымского полуострова и Донбасса. Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко.
По мнению Ющенко, Украине не стоит торговать своим суверенитетом и территориально целостностью. При этом он почему-то ссылается на опыт Японии, которая 70 лет не хочет подписывать мирный договор с Россией, требуя вернуть Курильские острова.
"Рождается уже четвертое поколение японцев, но никто не смеет поставить в повестку дня переговоры о мире, если не выполнены условия "красной линии" - территориальной целостности Японии", - приводит его слова издание "Утро.ру".
Политик считает, что если все население Украины выскажет свою позицию по Крыму и Донбассу, то украинская сторона сможет вернуть все земли и не допустить "ревизии".
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