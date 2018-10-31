Ющенко объявил украинцев «богоизбранной нацией», переврав апостола Павла

Экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал украинцев одной из трех «богоизбранных» рас, сославшись на писание апостола Павла. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Киеве по поводу автокефалии для лжецеркви Украины.

По словам Ющенко, об украинцах писал еще сам апостол Павел, называя их скифами. Они упоминаются наряду с греками и евреями, которые, соответственно, названы эллинами и иудеями.

«Нас упоминает апостол Павел в своем Послании к Римлянам: «эллин, иудей и скиф, перед Богом все», - заявил Ющенко.

При этом он интерпретирует слова апостола как доказательство того, что украинцы являются «избранной нацией». Точнее входят в тройку богоизбранных народов мира.

«Это же апостол, вождь человечества, кто сказал эти слова. Он все видел наперед. Мы входим в тройку наций мира», - сказал Ющенко.

Скорее всего, экс-президент Украины имеет в виду цитату «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллину. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину». Однако скифы в ней ни разу не упоминаются.