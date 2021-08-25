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Ющенко был шокирован: Меркель в личной беседе назвала причину отказа Украине в членстве НАТО

25 августа 2021, 10:35  •  53 • Политика
Виктор Ющенко. Фото:Oleg Gordienko/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-глава Украины поделился своим опытом общения с немкой
Последние годы Незалежная привлекает к себе внимание всего мирового сообщества за счет односторонней эскалации конфликта с Россией и скандальных заявлений. Бывшая советская республика на каждом углу кричит о том, что мечтает вступить в НАТО. О любопытном инциденте, связанном с этой темой, рассказал экс-президент государства Виктор Ющенко.
Бывший главнокомандующий незалежных также всеми руками поддерживал возможное вступление Украины в Североатлантический альянс. Он активно вел переговоры с лидерами западного сообщества, такими как немецкий канцлер Ангела Меркель. Однако занимавший тогда пост президента Украины политик не нашел поддержки в лице высокопоставленной немки.
Особенно сильно Ющенко впечатлил саммит натовцев 2008 года. Тогда на сходке в Бухаресте страны-участницы блока согласились с тем, что Украина и Грузия имеют право на вступление в альянс. Однако реализация проекта была отложена на неопределенный срок.
Такое положение дел, разумеется, не привело в восторг киевского верховодца. Ющенко добился разговора с Меркель, который, однако, разочаровал его до глубины души. В короткой беседе канцлер жестко осадила коллегу. Она подчеркнула, что говорить о вступлении в НАТО рано, так как большинство простых украинцев эту идею не поддерживают, пишет "Общественная служба новостей".
Ющенко признался, что был шокирован таким поведением главы германского правительства. Фактический отказ серьезно раздосадовал украинца. Политик всячески отстаивал идею вступления Незалежной в альянс, аргументируя это тем, что только блок способен сдерживать якобы агрессивно настроенную Россию. Самой главной опасностью он считал главу нашей страны Владимира Путина.
"Путин не нападет ни на одного из наших соседей. Потому что создана такая модель, в которой находятся эти страны, их трогать опасно. Они являются членами НАТО", – передает слова Ющенко телеканал "Украина 24".
К слову, недавно известный украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что нынешние киевские власти ведут государство к распаду.

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