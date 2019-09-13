Юрьянские "Сирены Апокалипсиса" на учениях • 170 • Аналитика









Сухой официоз

Чтобы не заниматься пересказом, приведем сообщением МО РФ целиком:

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения командованием РВСН проводится контрольная комплексная проверка Юрьянского ракетного соединения (Кировская обл.), оснащённого ПГРК «Тополь».

Среди основных целей проверки — оценка реального состояния боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки, вооружения и военной техники, слаженности действий частей и подразделений при выполнении задач по предназначению.

В ходе проверки особое место займет командно-штабное учение.

Соединению предстоит отработать комплекс учебных задач в позиционных районах ракетных полков и воинских частей обеспечения.

В ходе учения будут решаться задачи маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь», вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов условного противника, а также противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, кроме того, оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

Основная цель учения — совершенствование практических навыков командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществления всех видов обеспечения.

Всего к контрольной комплексной проверке в ракетном соединении РВСН будут привлечены около 2 тыс. военнослужащих РВСН и более 200 единиц техники.



И сразу — второе сообщение:

Ракетный полк ПГРК «Тополь» Юрьянского ракетного соединения (Кировская область) приступил к совершению марша на полевую позицию в ходе командно-штабного учения. Автономные пусковые установки совершают манёвренные действия в темное время суток.

На маршрутах движения установок организована комендантская служба, которая осуществляет охрану маршрутов движения колонн с крупногабаритной техникой, регулирует их прохождение через контрольные точки.

В пунктах пересечения маршрутов, на развилках дорог, труднопроходимых участках, крутых и длинных спусках и подъемах, проходах через заграждения и условно зараженных участках местности выставлены комендантские посты.

В рамках учения подразделения РВСН отрабатывают вопросы взаимодействия с соединениями и частями Центрального военного округа, органами МЧС, МВД и ФСБ России.

В ходе учения планируется отработка широкого перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия условного противника, выполнению задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий «противника» в районах дислокации войск.



"Сирена Апокалипсиса"

Что же необычного в, казалось бы, типовом учении ракетной дивизии с типовыми мероприятиями по выходу в позиционные районы, патрулированию, обороне боевых стартовых позиций от диверсантов и маскировке их от средств обнаружения противника? Дело в том, что дивизия эта оснащена не обычным подвижным грунтовым ракетным комплексом "Тополь", а комплексом "Сирена" (15П175) с командной ракетой 15Ю75, относящимся к системе "Периметр-РЦ". На Западе все "Периметры" получили запоминающееся название "Мертвая рука", достаточно четко описывающее функции системы — безусловное и стопроцентное доведение приказа на нанесение удара при любых, самых неблагоприятных обстоятельствах, сложившихся в ходе глобального конфликта, в том числе и гибели всех, ответственных за принятие решения о приказе. По сути, 15Ю75 — та же МБР "Тополь", но с некоторыми изменениями в конструкции, и "баллистическим ретранслятором" в виде полезной нагрузки. Если верить известной картинке, опубликованной в юбилейной книге к 55-летию МИТ, "Сирена" имеет несколько укороченную 1-ю ступень (или ступень стандартной длины, а картинка специально выполнена с искажением масштаба), но имеет блок довыведения/маневрирования, вероятно, для обеспечения настильности траектории (в том числе и для меньшей уязвимости командной ракеты).



Испытания ракета прошла в 1990 г. в Плесецке, когда были проведены с августа по декабрь 4 пуска, все успешные. Комплекс создавался в изрядной спешке. Перевооружение 8-й дивизии на "Сирену" и заступление нового командного комплекса на боевое дежурство также произошло в конце 1990 г., когда ею заменили комплекс "Горн" на базе БРСД "Пионер" (уничтоженной по Договору РСМД и "Горну" требовалась срочная замена). Также в те времена существовал и комплекс на базе МБР МР-УР-100У, с ракетой шахтного базирования 15А11, также потом снятый с вооружения.



За время службы "Сирена" не проводила учебных стрельб своими командными ракетами — сам комплекс "Тополь" и так прекрасно отработан, и учебно-боевые пуски и пуски на продление сроков эксплуатации проходили, не затрагивая командный комплекс. Один раз, совсем недавно, несколько лет назад, пуск командной ракеты, все же, состоялся — не из Юрьи, а с Плесецка. Видимо, для продления сроков эксплуатации "Сирены" потребовался пуск именно ее, а не практически очень похожего на нее "Тополя" или "Тополя-Э" (экспериментальный спецноситель для испытаний нового КСП ПРО или боевого перспективного оснащения БРК РВСН, на базе списываемых "Тополей"). Или какие-то модернизационные работы требовали подтверждения пуском — понятно, что никто не уточнял это в открытой печати.





В настоящий момент система "Периметр-РЦ" готовится к замене, судя по всему, на командную ракету на базе МБР "Ярс", которая уже создана или находится близко к принятию на вооружение. Во всяком случае, в тендерных документах 2018 г. на ряд строительных работ по обустройству мостовых переходов в позиционном районе 8-й рд, значатся требуемые параметры этих мостовых переходов, которые обязаны выдерживать восьмиосную машину с нагрузкой на ось в 15.5т — это именно шасси "Тополь-М"/"Ярс" и модификаций "Ярса", потому что старое "тополиное" шасси, как известно, семиосное, и масса там несколько иная. Возможно, "Сирена" доживает в соединении последние месяцы или годы.



Ракетно-ядерный "Гром"

Но раньше, несмотря на то, что "Сирены", конечно, тоже дежурят в лесах, дежурят и в ангарах с раздвижной крышей типа "Крона", как и все дивизии РВСН с ПГРК, их учения практически не освещались, да и само существование этого соединения не то чтобы отрицалось, но не афишировалось, хотя в США о нем, конечно, знают. Что же случилось и почему дивизия "Сирен" вышла из сумрака?



Дело в том, что вскоре начинаются стратегические учения "Центр-2019", в которых, только по официальным данным, примут участие контингенты 7 стран, включая Китай, Индию, Пакистан, 128 тыс. чел., более 20 тыс. единиц бронетехники и артиллерии и более 600 самолетов и вертолетов и порядка 20 кораблей. При этом реальное число участников будет даже выше этой цифры — практика сокрытия численности учений в Европе, путем разбиения учений на несколько, объединенных общим замыслом, известна и у нас, и в НАТО. Замысел учений посвящен конфликту с неким "условным государством "(УГ) на юго-западном направлении, но в процессе могут быть предприняты сдерживающие действия в отношении возможной коалиции в поддержку этого самого УГ. А лучший способ сдерживания, как известно, — это крупные группировки, выведенные на "внезапную проверку", а также учения СЯС с боевым развертыванием. Вероятно, учения в Юрье — проверка перед этими учениями. Перехватчики CAMM-ER близ балтийских ворот России. Увесистый камень в огород дальнобойных РСЗО



Но куда вероятнее речь идет о подготовке к масштабным учениям СЯС РФ "Гром", которые пройдут чуть позже этой осенью. Обычно каждый год, чаще осенью, а иногда и два раза в год, проводятся стратегические командно-штабные тренировки (СКШТ) СЯС, органов высшего военного управления и вообще ядерных сил и средств. С реальными пусками ракет. Но в этом году будут более масштабные учения, с куда большим задействованием реальных сил и средств. И юрьянская дивизия, вероятно, готовится к ним.



Впрочем, по замыслу "осенней ядерной войны" может статься, что конфликт с "УГ" приведет и к выяснению отношений между сверхдержавами и их союзниками ракетно-ядерным способом, то есть сюжеты могут оказаться связанными.



Освещение боевой подготовки юрьянских "всадников Апокалипсиса" и будущие учения "Центр" и "Гром", вместе с заявлением одного из руководителей нашего МИД С. Рябкова о том, что риск возникновения ситуации возможного начала ядерной войны существует (что, в общем, можно отнести к заявлениям типа "все люди когда-то умирают" и "солнце встает утром"), с неприятной добавкой о том, что "особенно негативная динамика наблюдается в последний год". Видимо, речь о прекращении действия ДРСМД, хотя я бы не оценивал это событие как увеличивающее риск начала войны как-то кардинально. Но у МИД своя работа, в том числе и "о волках кричать", а у военных — своя: предотвращать даже мысли о том, что в войне с Россией возможен исход какой-то, кроме поражения. Они ее и выполняют. К сообщениям о проведении учений или внезапных проверок боеготовности ракетных дивизий или сразу ракетных армий РВСН все давно привыкли. Но есть одна ракетная дивизия, действия которой крайне скупо освещаются армейскими СМИ и Департаментом информации и массовых коммуникаций МО РФ. Речь о 8-й ракетной Мелитопольской Краснознаменной дивизии 31-й ракетной армии, дислоцированной в ЗАТО Первомайский Кировской области, или в Юрье-2. Той самой дивизии, чьи ракетные комплексы всегда считаются по протоколам подсчета и обмена данными ДСНВ-3 как неразвернутые. Но важность этой "вечно неразвернутой" дивизии будет повыше любой, упакованной боевыми блоками по максимально возможному варианту загрузки.Чтобы не заниматься пересказом, приведем сообщением МО РФ целиком:И сразу — второе сообщение:Что же необычного в, казалось бы, типовом учении ракетной дивизии с типовыми мероприятиями по выходу в позиционные районы, патрулированию, обороне боевых стартовых позиций от диверсантов и маскировке их от средств обнаружения противника? Дело в том, что дивизия эта оснащена не обычным подвижным грунтовым ракетным комплексом "Тополь", а комплексом "Сирена" (15П175) с командной ракетой 15Ю75, относящимся к системе "Периметр-РЦ". На Западе все "Периметры" получили запоминающееся название "Мертвая рука", достаточно четко описывающее функции системы — безусловное и стопроцентное доведение приказа на нанесение удара при любых, самых неблагоприятных обстоятельствах, сложившихся в ходе глобального конфликта, в том числе и гибели всех, ответственных за принятие решения о приказе. По сути, 15Ю75 — та же МБР "Тополь", но с некоторыми изменениями в конструкции, и "баллистическим ретранслятором" в виде полезной нагрузки. Если верить известной картинке, опубликованной в юбилейной книге к 55-летию МИТ, "Сирена" имеет несколько укороченную 1-ю ступень (или ступень стандартной длины, а картинка специально выполнена с искажением масштаба), но имеет блок довыведения/маневрирования, вероятно, для обеспечения настильности траектории (в том числе и для меньшей уязвимости командной ракеты).Испытания ракета прошла в 1990 г. в Плесецке, когда были проведены с августа по декабрь 4 пуска, все успешные. Комплекс создавался в изрядной спешке. Перевооружение 8-й дивизии на "Сирену" и заступление нового командного комплекса на боевое дежурство также произошло в конце 1990 г., когда ею заменили комплекс "Горн" на базе БРСД "Пионер" (уничтоженной по Договору РСМД и "Горну" требовалась срочная замена). Также в те времена существовал и комплекс на базе МБР МР-УР-100У, с ракетой шахтного базирования 15А11, также потом снятый с вооружения.За время службы "Сирена" не проводила учебных стрельб своими командными ракетами — сам комплекс "Тополь" и так прекрасно отработан, и учебно-боевые пуски и пуски на продление сроков эксплуатации проходили, не затрагивая командный комплекс. Один раз, совсем недавно, несколько лет назад, пуск командной ракеты, все же, состоялся — не из Юрьи, а с Плесецка. Видимо, для продления сроков эксплуатации "Сирены" потребовался пуск именно ее, а не практически очень похожего на нее "Тополя" или "Тополя-Э" (экспериментальный спецноситель для испытаний нового КСП ПРО или боевого перспективного оснащения БРК РВСН, на базе списываемых "Тополей"). Или какие-то модернизационные работы требовали подтверждения пуском — понятно, что никто не уточнял это в открытой печати.В настоящий момент система "Периметр-РЦ" готовится к замене, судя по всему, на командную ракету на базе МБР "Ярс", которая уже создана или находится близко к принятию на вооружение. Во всяком случае, в тендерных документах 2018 г. на ряд строительных работ по обустройству мостовых переходов в позиционном районе 8-й рд, значатся требуемые параметры этих мостовых переходов, которые обязаны выдерживать восьмиосную машину с нагрузкой на ось в 15.5т — это именно шасси "Тополь-М"/"Ярс" и модификаций "Ярса", потому что старое "тополиное" шасси, как известно, семиосное, и масса там несколько иная. Возможно, "Сирена" доживает в соединении последние месяцы или годы.Но раньше, несмотря на то, что "Сирены", конечно, тоже дежурят в лесах, дежурят и в ангарах с раздвижной крышей типа "Крона", как и все дивизии РВСН с ПГРК, их учения практически не освещались, да и само существование этого соединения не то чтобы отрицалось, но не афишировалось, хотя в США о нем, конечно, знают. Что же случилось и почему дивизия "Сирен" вышла из сумрака?Дело в том, что вскоре начинаются стратегические учения "Центр-2019", в которых, только по официальным данным, примут участие контингенты 7 стран, включая Китай, Индию, Пакистан, 128 тыс. чел., более 20 тыс. единиц бронетехники и артиллерии и более 600 самолетов и вертолетов и порядка 20 кораблей. При этом реальное число участников будет даже выше этой цифры — практика сокрытия численности учений в Европе, путем разбиения учений на несколько, объединенных общим замыслом, известна и у нас, и в НАТО. Замысел учений посвящен конфликту с неким "условным государством "(УГ) на юго-западном направлении, но в процессе могут быть предприняты сдерживающие действия в отношении возможной коалиции в поддержку этого самого УГ. А лучший способ сдерживания, как известно, — это крупные группировки, выведенные на "внезапную проверку", а также учения СЯС с боевым развертыванием. Вероятно, учения в Юрье — проверка перед этими учениями.Но куда вероятнее речь идет о подготовке к масштабным учениям СЯС РФ "Гром", которые пройдут чуть позже этой осенью. Обычно каждый год, чаще осенью, а иногда и два раза в год, проводятся стратегические командно-штабные тренировки (СКШТ) СЯС, органов высшего военного управления и вообще ядерных сил и средств. С реальными пусками ракет. Но в этом году будут более масштабные учения, с куда большим задействованием реальных сил и средств. И юрьянская дивизия, вероятно, готовится к ним.Впрочем, по замыслу "осенней ядерной войны" может статься, что конфликт с "УГ" приведет и к выяснению отношений между сверхдержавами и их союзниками ракетно-ядерным способом, то есть сюжеты могут оказаться связанными.Освещение боевой подготовки юрьянских "всадников Апокалипсиса" и будущие учения "Центр" и "Гром", вместе с заявлением одного из руководителей нашего МИД С. Рябкова о том, что риск возникновения ситуации возможного начала ядерной войны существует (что, в общем, можно отнести к заявлениям типа "все люди когда-то умирают" и "солнце встает утром"), с неприятной добавкой о том, что "особенно негативная динамика наблюдается в последний год". Видимо, речь о прекращении действия ДРСМД, хотя я бы не оценивал это событие как увеличивающее риск начала войны как-то кардинально. Но у МИД своя работа, в том числе и "о волках кричать", а у военных — своя: предотвращать даже мысли о том, что в войне с Россией возможен исход какой-то, кроме поражения. Они ее и выполняют. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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