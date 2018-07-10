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Юрреализм

10 июля 2018, 20:09  •  80 • Аналитика

Аналитический центр «Эксперт» подготовил рейтинг юридических компаний Урала и Западной Сибири по итогам работы в 2017 году. В исследовании приняло участие 11 компаний с совокупной выручкой за год почти 609 млн рублей, что на 19,8% больше аналогичного показателя 2016-го. Состав участников исследования год от года меняется, но сохраняется костяк рейтинга — семь компаний, принимающих участие в пяти волнах исследования и более. В 2017 году на их долю пришлось 68,8% совокупной выручки (для сравнения: пять лет назад они генерировали четверть совокупной выручки).

В рейтинге отсутствует тюменская компания РАСТАМ, а это без малого 35% совокупной выручки участников рейтинга прошлого года. В результате пальма первенства перешла компании Vinder Law Office, за год увеличившей доходы на 52,1%, что позволило ей также стать лидером исследования по темпам наращивания выручки. На второй позиции рейтинга группа компаний «Налоги и финансовое право», на третьей — юридическая фирма «Арбитраж.ру». Только один участник исследования завершил прошлый год с сокращением номинальной выручки.

Инвестиции в безопасность

Разрешение судебных споров занимает лидирующую позицию среди юридических практик — 22,9% совокупной выручки участников. По сравнению с показателем прошлого года практика прибавила 50,7%. Это отражение общей ситуации в экономике, считает генеральный директор ООО ЮК ЭНСО Алексей Головченко: «Уклон в юридических услугах сместился со сделок, сфер недвижимости и инвестиций в проекты по корпоративным конфликтам, налоговым конфликтам, конфликтам с должниками. Сейчас люди больше стремятся обезопасить то, что имеют, нежели инвестировать во что-то новое».

На второй позиции по уровню доходов — сопровождение банкротств (20,6%). За год практика прибавила 21,3%. «Мы видим катастрофический рост банкротств юридических лиц. Вертикальный рост банкротств приводит к увеличению потребности в услугах по их сопровождению», — отмечает Алексей Головченко.

Кроме общих факторов работы юристам добавляет и судебная практика. Так, в декабре прошлого года вышло постановление пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности о банкротстве».

— Расширились основания для признания лиц контролирующими, к субсидиарной ответственности привлекается все больше юридических и физических лиц, имеющих отношение к банкротящимся предприятиям, — комментирует новые правила субсидиарной ответственности директор юридического агентства ЮС КОГЕНС Светлана Корабель. 

По мнению управляющего партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Даниила Савченко, реформа субсидиарной ответственности в банкротстве со временем позволит убедительно доказывать наличие дополнительных рисков некоторым потенциальным клиентам практики. Отсюда, опять же, увеличение стоимости услуг.

Замыкает тройку лидирующих практик налоговое право — 13,7% совокупной выручки и прирост на 7,6% за год.

Самой динамичной среди практик, внесших существенный вклад в совокупную выручку, стали юридические услуги в сегменте корпоративной недвижимости — за год спрос на них вырос на 86%. Управляющий партнер юридической компании «Alikin & Kobyakov»

Эдуард Кобяков связывает это с изменениями в законодательстве:

— На протяжении нескольких лет идет планомерное ужесточение требований в сфере градостроительства и недвижимости, начиная от так называемой «дачной амнистии» и заканчивая комплексным освоением земельных участков. Все это приводит к увеличению объема услуг, которые необходимо выполнить для достижения результата.

Коммерческое и хозяйственное право, напротив, сдало позиции: за год выручка от практики сократилась на 28,4%.

Число клиентов у участников исследования по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1,9% и превысило 3,7 тысячи, из них 73,7% — корпоративные. Этот сектор рос опережающими темпами — плюс 7,7% за год.

Воспитание потребителем

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В целом спрос на юридические услуги остается стабильным, а в некоторых сегментах увеличивается. Алексей Головченко связывает общий тренд с политикой государства, последовательно выталкивающего бизнес на путь легализации.

Мы не первый год отмечаем в исследованиях изменения характера спроса на юридические услуги. Клиенты уделяют большое внимание не только статусу компании и ее позиционированию на рынке, но и наличию у нее специализации и положительной практики в разрешении споров конкретной категории, отмечает Эдуард Кобяков. В итоге, по его мнению, «в юридических компаниях продолжает сохранять актуальность тренд перехода от классических трудовых отношений на отношения паритетного партнерства, в которых вся команда работает вместе на достижение единого результата».

Управляющий партнер Vinder Law Office Артем Абрамов указывает, что в 2017 году заметно вырос уровень правосознания в обществе, в том числе и в бизнесе:

— Предприниматели научились справляться с рутинными задачами правового характера самостоятельно, не прибегая к услугам внешних консультантов. Вместе с тем они начали глубже разбираться в правовых аспектах своих бизнесов и, обращаясь к юристам сегодня, уже умеют отличать действительно квалифицированных, опытных специалистов.

На долю компаний, участвовавших не менее чем в пяти волнах исследования кряду, пришлось 68,8% совокупной выручки участников

Судебные споры удерживают лидирующую позицию среди практик

Самой динамичной практикой стали услуги в сегменте корпоративной недвижимости

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Сектор корпоративных клиентов рос быстрее

Одно из следствий этого — рост цены «входного билета» на юридический рынок для новичков, считает Артем Абрамов:

— Теперь недостаточно знать материальное и процессуальное, требуется действительно хорошо понимать бизнес конкретного клиента, образно говоря, чувствовать его боль, знать его потребности, предвидеть проблемы и предлагать решения на много шагов вперед.

Более высокий уровень компетенций предпринимателей отражается и на характере конкурентной среды.

— Если еще лет пять назад почти любая более или менее работающая юридическая компания могла себе позволить пассивность, то сейчас как никогда раньше верна поговорка «под лежачий камень вода не течет», — делится наблюдениями Артем Абрамов. — В докризисные годы клиенты сами находили практикующих юристов для решения своих проблем. Сейчас юристы должны очень активно искать клиентов, чтобы не только преуспеть, но и в принципе удержаться на рынке. Спрос есть и будет всегда, но теперь у недостаточно квалифицированных и не очень активных юристов намного меньше шансов на выживание.

По мнению партнера юридической группы «Правомир» Елены Тельмановой, заказчики сейчас тщательнее выбирают исполнителей юридических услуг: «Очень часто выбирают консультантов, опираясь на рекомендации, существенное значение имеет личность консультанта.

 

Рейтинг юридических компаний областных центров Урала и Западной Сибири

Рейтинг юридических компаний по нефинансовым показателям

Закон и решение

Дональд освобожденный

Если изменения на уровне развития предпринимательства положительно сказываются на рынке юридических услуг, то низкое качество деловой среды, прежде всего огосударствление экономики, дает обратный эффект. По наблюдениям Артема Абрамова, в отличие от частных компаний, которые деньгами отвечают за последствия своих решений, государственные компании имеют определенный административный ресурс, позволяющий исправлять ошибки за счет бюджета и влиять на рынок и частных контрагентов нерыночными методами. Из-за этой тенденции разрешение споров отчасти перемещается из правового поля в административное.

Артем Абрамов обращает внимание еще на одну тенденцию:

— При разрешении споров между частными компаниями и государством (не только органами власти, но и хозяйствующими субъектами, принадлежащими государству) суды становятся на сторону защиты публичного интереса — зачастую вопреки убедительным аргументам представителей частной стороны и невзирая на слабую доказательную базу публичного субъекта. Спорить с государством сегодня довольно сложно, и все участники рынка, в том числе юристы, начали воспринимать это как новую реальность.

Лидеры по видам юридических услуг

Топ-5 лидеров по динамике роста выручки

Алексей Головченко в качестве основной угрозы рынку рассматривает цифровые технологии:

— Сейчас активно развиваются системы, которые агрегируют юристов со всей России (например, сервисы «Правовед» и «МойЮрист.онлайн»). Кроме того, эти сервисы занимаются работой с Big Data и искусственным интеллектом, который сможет отвечать на распространенные вопросы. Этот тренд будет только нарастать и в какой-то момент необходимость в младших юристах отпадет совсем.

Пусть Путин выйдет и всё объяснит

В краткосрочной перспективе существенных предпосылок для изменения ситуации участники нашего исследования не находят. Алексей Головченко считает, что драйверами спроса выступят конфликты, банкротства, налоговые споры и споры в сфере госзакупок. По мнению Елены Тельмановой, наиболее востребованными юридическими услугами останутся взыскание задолженности, в том числе путем банкротства, налоговые и корпоративные споры. Впрочем, Эдуард Кобяков все же рассмотрел новую нишу: «Учитывая наметившийся тренд в пользу принудительной легализации самозанятых граждан, можно предположить, что 2018 год станет годом налоговых споров, в которых фотографам, кондитерам и фрилансерам придется доказывать законность полученных на банковские карты денежных средств».

Справка:
По данным системы СПАРК-Интерфакс, по состоянию на конец июня текущего года на территории Урала и Западной Сибири действовало 7,3 тыс. организаций, указавших своим основным видом деятельности «Деятельность в области права» (код ОКВД2 69.10) и не являющихся нотариусами, отделами судебных приставов, третейскими судами, службами государственной регистрации, СРО арбитражных управляющих, центрами судебных экспертиз. Данная выборка также не включает корпоративный сектор — in-house юристов.      

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