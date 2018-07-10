• 80 • Аналитика

Аналитический центр «Эксперт» подготовил рейтинг юридических компаний Урала и Западной Сибири по итогам работы в 2017 году. В исследовании приняло участие 11 компаний с совокупной выручкой за год почти 609 млн рублей, что на 19,8% больше аналогичного показателя 2016-го. Состав участников исследования год от года меняется, но сохраняется костяк рейтинга — семь компаний, принимающих участие в пяти волнах исследования и более. В 2017 году на их долю пришлось 68,8% совокупной выручки (для сравнения: пять лет назад они генерировали четверть совокупной выручки).

В рейтинге отсутствует тюменская компания РАСТАМ, а это без малого 35% совокупной выручки участников рейтинга прошлого года. В результате пальма первенства перешла компании Vinder Law Office, за год увеличившей доходы на 52,1%, что позволило ей также стать лидером исследования по темпам наращивания выручки. На второй позиции рейтинга группа компаний «Налоги и финансовое право», на третьей — юридическая фирма «Арбитраж.ру». Только один участник исследования завершил прошлый год с сокращением номинальной выручки.

Инвестиции в безопасность

Разрешение судебных споров занимает лидирующую позицию среди юридических практик — 22,9% совокупной выручки участников. По сравнению с показателем прошлого года практика прибавила 50,7%. Это отражение общей ситуации в экономике, считает генеральный директор ООО ЮК ЭНСО Алексей Головченко: «Уклон в юридических услугах сместился со сделок, сфер недвижимости и инвестиций в проекты по корпоративным конфликтам, налоговым конфликтам, конфликтам с должниками. Сейчас люди больше стремятся обезопасить то, что имеют, нежели инвестировать во что-то новое».

На второй позиции по уровню доходов — сопровождение банкротств (20,6%). За год практика прибавила 21,3%. «Мы видим катастрофический рост банкротств юридических лиц. Вертикальный рост банкротств приводит к увеличению потребности в услугах по их сопровождению», — отмечает Алексей Головченко.

Кроме общих факторов работы юристам добавляет и судебная практика. Так, в декабре прошлого года вышло постановление пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности о банкротстве».

— Расширились основания для признания лиц контролирующими, к субсидиарной ответственности привлекается все больше юридических и физических лиц, имеющих отношение к банкротящимся предприятиям, — комментирует новые правила субсидиарной ответственности директор юридического агентства ЮС КОГЕНС Светлана Корабель.

По мнению управляющего партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Даниила Савченко, реформа субсидиарной ответственности в банкротстве со временем позволит убедительно доказывать наличие дополнительных рисков некоторым потенциальным клиентам практики. Отсюда, опять же, увеличение стоимости услуг.

Замыкает тройку лидирующих практик налоговое право — 13,7% совокупной выручки и прирост на 7,6% за год.

Самой динамичной среди практик, внесших существенный вклад в совокупную выручку, стали юридические услуги в сегменте корпоративной недвижимости — за год спрос на них вырос на 86%. Управляющий партнер юридической компании «Alikin & Kobyakov»

Эдуард Кобяков связывает это с изменениями в законодательстве:

— На протяжении нескольких лет идет планомерное ужесточение требований в сфере градостроительства и недвижимости, начиная от так называемой «дачной амнистии» и заканчивая комплексным освоением земельных участков. Все это приводит к увеличению объема услуг, которые необходимо выполнить для достижения результата.

Коммерческое и хозяйственное право, напротив, сдало позиции: за год выручка от практики сократилась на 28,4%.

Число клиентов у участников исследования по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1,9% и превысило 3,7 тысячи, из них 73,7% — корпоративные. Этот сектор рос опережающими темпами — плюс 7,7% за год.

Воспитание потребителем

В целом спрос на юридические услуги остается стабильным, а в некоторых сегментах увеличивается. Алексей Головченко связывает общий тренд с политикой государства, последовательно выталкивающего бизнес на путь легализации.

Мы не первый год отмечаем в исследованиях изменения характера спроса на юридические услуги. Клиенты уделяют большое внимание не только статусу компании и ее позиционированию на рынке, но и наличию у нее специализации и положительной практики в разрешении споров конкретной категории, отмечает Эдуард Кобяков. В итоге, по его мнению, «в юридических компаниях продолжает сохранять актуальность тренд перехода от классических трудовых отношений на отношения паритетного партнерства, в которых вся команда работает вместе на достижение единого результата».

Управляющий партнер Vinder Law Office Артем Абрамов указывает, что в 2017 году заметно вырос уровень правосознания в обществе, в том числе и в бизнесе:

— Предприниматели научились справляться с рутинными задачами правового характера самостоятельно, не прибегая к услугам внешних консультантов. Вместе с тем они начали глубже разбираться в правовых аспектах своих бизнесов и, обращаясь к юристам сегодня, уже умеют отличать действительно квалифицированных, опытных специалистов.

На долю компаний, участвовавших не менее чем в пяти волнах исследования кряду, пришлось 68,8% совокупной выручки участников

Судебные споры удерживают лидирующую позицию среди практик

Самой динамичной практикой стали услуги в сегменте корпоративной недвижимости

Одно из следствий этого — рост цены «входного билета» на юридический рынок для новичков, считает Артем Абрамов:

— Теперь недостаточно знать материальное и процессуальное, требуется действительно хорошо понимать бизнес конкретного клиента, образно говоря, чувствовать его боль, знать его потребности, предвидеть проблемы и предлагать решения на много шагов вперед.

Более высокий уровень компетенций предпринимателей отражается и на характере конкурентной среды.

— Если еще лет пять назад почти любая более или менее работающая юридическая компания могла себе позволить пассивность, то сейчас как никогда раньше верна поговорка «под лежачий камень вода не течет», — делится наблюдениями Артем Абрамов. — В докризисные годы клиенты сами находили практикующих юристов для решения своих проблем. Сейчас юристы должны очень активно искать клиентов, чтобы не только преуспеть, но и в принципе удержаться на рынке. Спрос есть и будет всегда, но теперь у недостаточно квалифицированных и не очень активных юристов намного меньше шансов на выживание.

По мнению партнера юридической группы «Правомир» Елены Тельмановой, заказчики сейчас тщательнее выбирают исполнителей юридических услуг: «Очень часто выбирают консультантов, опираясь на рекомендации, существенное значение имеет личность консультанта.

Рейтинг юридических компаний областных центров Урала и Западной Сибири

Рейтинг юридических компаний по нефинансовым показателям

Закон и решение

Если изменения на уровне развития предпринимательства положительно сказываются на рынке юридических услуг, то низкое качество деловой среды, прежде всего огосударствление экономики, дает обратный эффект. По наблюдениям Артема Абрамова, в отличие от частных компаний, которые деньгами отвечают за последствия своих решений, государственные компании имеют определенный административный ресурс, позволяющий исправлять ошибки за счет бюджета и влиять на рынок и частных контрагентов нерыночными методами. Из-за этой тенденции разрешение споров отчасти перемещается из правового поля в административное.

Артем Абрамов обращает внимание еще на одну тенденцию:

— При разрешении споров между частными компаниями и государством (не только органами власти, но и хозяйствующими субъектами, принадлежащими государству) суды становятся на сторону защиты публичного интереса — зачастую вопреки убедительным аргументам представителей частной стороны и невзирая на слабую доказательную базу публичного субъекта. Спорить с государством сегодня довольно сложно, и все участники рынка, в том числе юристы, начали воспринимать это как новую реальность.

Лидеры по видам юридических услуг

Топ-5 лидеров по динамике роста выручки

Алексей Головченко в качестве основной угрозы рынку рассматривает цифровые технологии:

— Сейчас активно развиваются системы, которые агрегируют юристов со всей России (например, сервисы «Правовед» и «МойЮрист.онлайн»). Кроме того, эти сервисы занимаются работой с Big Data и искусственным интеллектом, который сможет отвечать на распространенные вопросы. Этот тренд будет только нарастать и в какой-то момент необходимость в младших юристах отпадет совсем.

В краткосрочной перспективе существенных предпосылок для изменения ситуации участники нашего исследования не находят. Алексей Головченко считает, что драйверами спроса выступят конфликты, банкротства, налоговые споры и споры в сфере госзакупок. По мнению Елены Тельмановой, наиболее востребованными юридическими услугами останутся взыскание задолженности, в том числе путем банкротства, налоговые и корпоративные споры. Впрочем, Эдуард Кобяков все же рассмотрел новую нишу: «Учитывая наметившийся тренд в пользу принудительной легализации самозанятых граждан, можно предположить, что 2018 год станет годом налоговых споров, в которых фотографам, кондитерам и фрилансерам придется доказывать законность полученных на банковские карты денежных средств».

Справка: По данным системы СПАРК-Интерфакс, по состоянию на конец июня текущего года на территории Урала и Западной Сибири действовало 7,3 тыс. организаций, указавших своим основным видом деятельности «Деятельность в области права» (код ОКВД2 69.10) и не являющихся нотариусами, отделами судебных приставов, третейскими судами, службами государственной регистрации, СРО арбитражных управляющих, центрами судебных экспертиз. Данная выборка также не включает корпоративный сектор — in-house юристов.

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