Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожени...
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Украина собирается отобрать у России самое главное
Главная / Аналитика

Юрию Рейльяну могут вменить мошенничество на 1,5 млрд рублей

10 ноября 2021, 12:55  •  86 • Аналитика
В Иркутске суд арестовал на два месяца бывшего владельца ООО «Спецтрансстрой» и в прошлом замминистра строительства Юрия Рейльяна.
Сюжет: Коррупция
Примечательно, что не уточняются не только подробности уголовного дела, по которому проходит Рейльян, – даже сам факт его задержания не афишировался и стал известен только благодаря утечкам. По имеющимся у СМИ сведениям, Рейльяну вменяют мошенничество в рамках строительства Восточного полигона Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Компания «Спецтрансстрой», которой Рейльян владел до 2019 года, получила контракты более чем на 100 млрд рублей. Сейчас речь идёт, предположительно, об исчезновении 1,5 млрд рублей аванса, выделенных на проведение строительных работ. Сейчас «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства.
Судя по всему, придётся Рейльяну непросто. Минувшим летом президент Владимир Путин лично поручил правительству найти виновных в срыве сроков строительства Восточного полигона БАМа, который является одним из главных отечественных инфраструктурных проектов. Очевидно, что после такого наказа кто-то должен был ответить за срыв проекта. Так и произошло.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





86
Источник
Похожие новости
07 ноября 2021, 15:30
Украина собирается отобрать у России самое главное
09 ноября 2021, 09:30
"Победа Запада неизбежна": России предлагают добровольную перестройку-2
09 ноября 2021, 09:30
Президент на могиле героя расскажет, как опозориться и проиграть все
08 ноября 2021, 09:00
Россия отбилась от международных рэкетиров — временно
08 ноября 2021, 11:20
В России возрождают плановую экономику
08 ноября 2021, 09:00
Режим пытает политзаключенных
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их ...
10 ноября 2021, 07:05
Кличко заявил о главной цели Путина
10 ноября 2021, 03:00
В США испугались, что Китай первым высадит человека на Луну: Глава NASA пообещал не д...
10 ноября 2021, 08:50
Скандал года? Спецслужбы подбросили в Минск второго "убийцу Кеннеди"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
06 ноября 2021, 09:45
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
08 ноября 2021, 09:35
Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону
07 ноября 2021, 15:30
Украина собирается отобрать у России самое главное
07 ноября 2021, 18:25
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожения
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
05 ноября 2021, 22:40
Вам капут, товарищ Зеленский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.