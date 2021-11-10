Юрию Рейльяну могут вменить мошенничество на 1,5 млрд рублей

В Иркутске суд арестовал на два месяца бывшего владельца ООО «Спецтрансстрой» и в прошлом замминистра строительства Юрия Рейльяна.

Сюжет: Коррупция

Примечательно, что не уточняются не только подробности уголовного дела, по которому проходит Рейльян, – даже сам факт его задержания не афишировался и стал известен только благодаря утечкам. По имеющимся у СМИ сведениям, Рейльяну вменяют мошенничество в рамках строительства Восточного полигона Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Компания «Спецтрансстрой», которой Рейльян владел до 2019 года, получила контракты более чем на 100 млрд рублей. Сейчас речь идёт, предположительно, об исчезновении 1,5 млрд рублей аванса, выделенных на проведение строительных работ. Сейчас «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства.

Судя по всему, придётся Рейльяну непросто. Минувшим летом президент Владимир Путин лично поручил правительству найти виновных в срыве сроков строительства Восточного полигона БАМа, который является одним из главных отечественных инфраструктурных проектов. Очевидно, что после такого наказа кто-то должен был ответить за срыв проекта. Так и произошло.