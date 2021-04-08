Юрий Ткачев: «Если украинец сегодня ассоциирует себя с «русской идеей», то это от чистого сердца»

А вообще эта история с Гончаренко в кокошнике смешна лишь наполовину. На вторую половину она - грустная.Потому что в Украине сегодня тысячи вполне русских в душе людей вынуждены строить из себя политических украинцев и русофобов ради карьеры, социального статуса и тому подобного.С одной стороны это, конечно, хорошо. Потому что когда персонажи типа Гончаренко выписываются из русских, это идёт на пользу тем, кто из русских не выписывается: минус одна паршивая овца из тех, что портят всё стадо. И я неоднократно вздыхал с облегчением, когда очередной омерзительный персонаж торжественно отрекался от своего русского прошлого и записывал себя в "украинские патриоты", а то и "бандеровцы".Ну и кроме того, конечно, тот факт, что если сегодня в Украине человек публично ассоциирует себя с русской идеей, то ясно, что он это делает исключительно от чистого сердца. Потому что никакой выгоды ему от этого нет, а неприятности - вполне могут быть. Например, какая-либо публичная карьера становится физически недоступной.А вот политические украинцы этим похвастаться не могут. Среди них куча людей, относящейся ко всей этой теме с брезгливым недоумением, а вышиванку напяливающие лишь потому, что это выгодно и способствует поездкам на социальных лифтах.Ну и да. Помимо клинических случаев персонажей типа Гончаренко, в точности по Булгакову "забывших русский язык с ноября прошлого года", есть десятки тысяч людей, вынужденных скрывать свои взгляды и идентификацию, чтобы не получить проблемы на работе, в различных тусовках по интересам и т.п. Самое поразительное же в том, что зачастую большая часть людей, окружающих их, тоже скрывают собственную русскость. Колоссальное количество людей вынуждены жить в состоянии мучительного разлада с самими собой и своим окружением.И не спешите хулить их, дорогие россияне. Сначала подумайте, много ли людей из вашего окружения согласились бы лишиться всего (работы, круга общения, социального положения) ради некоей достаточно абстрактной идеи? А как насчёт вас самих? И не спешите отвечать: вы-то с такой ситуацией, вероятно, в жизни своей не сталкивались...Так что - безотносительно конкретно Гончаренко - всё происходящее - в первую очередь колоссальная трагедия осколка русского народа, живущего на территории Украины.