Юрий Скуратов, Генпрокурор «эпохи Бориса Ельцина»: С реформой Конституции России образца 1993-го подоспели вовремя

Наш интерес к мнению Юрия Скуратова объясняется не просто тем фактом, что в свое время он занимал пост Генерального прокурора нашего государства, а еще двумя обстоятельствами.

Во-первых, это высококвалифицированный специалист в области права, доктор юридических наук.

А во-вторых, – возглавлял Генеральную прокуратуру в 1995-м -1999 годы, то есть в ельцинский период, когда наш Основной закон, Конституция как раз была разработана, принята и даже уже немного «подогнана» под личность первого Президента России Бориса Ельцина...

Так как же оценивает инициативы нынешнего главы государства - Владимира Путина - по внесению поправок в Основной закон Генпрокурор «эпохи Бориса Ельцина»?

«Нынешние поправки не технические, а - жизненные»

- Юрий Ильич, вы довольны тем, что Владимир Путин предложил внести некоторые поправки в нашу Конституцию?

- Я, прежде всего, хочу поддержать большую часть тех предложений, которые президентом были сформулированы как поправки в Основной закон. Конституционная реформа, если подходить строго, сейчас вступила в новую фазу. Первый ее этап состоялся в 2009-м и 2014 году и касался отвлеченных вопросов, кроме, может быть, нормы об отчетности правительства перед Госдумой и увеличения срока полномочий Думы и президента. Это были вопросы технического плана.

Сейчас есть ряд предложений, которые отвечают общественным чаяниям. Это введение конституционного запрета на замещение должностей руководителей федеральных органов власти лицами - при наличии у них второго гражданства или вида на жительство где-то в другом государстве.

Это и предложение о том, чтобы предусмотреть определенные социальные гарантии в Конституции по поводу минимальной оплаты труда. И идеи, направленные на усиление парламентских полномочий в плане формирования правительства. Это абсолютно правильные предложения. Можно ожидать, что в народе их одобрят.

- Как вы считаете, реформа проводится вовремя? Или раньше надо было обратить внимание на эти нормы? Или надо было еще подождать?

- Мне трудно судить. У меня нет такого объема информации, как у президента. И все же - я склоняюсь к мысли, что с реформой Конституции России образца 1993-го подоспели вовремя.

А что касается отставки правительства Дмитрия Медведева, то вот это можно было сделать и раньше. Здесь моя уверенность - 100-процентная.

Что ни говори, экономический блок и социальный у предыдущего состава Кабинета министров явно не давал эффективных результатов. И социальная напряженность в стране только возрастала.

Я считаю, что вот эти шаги – по смене функционеров высшего звена - предприняты в правильном направлении и вовремя.

- Думаете, теперь социальный и экономический блок заработают лучше?

- Во всяком случае, надежда определенная есть, что правительство в нынешнем составе все же учтет уроки прошлого.

И национальные проекты, - прежде всего они, - будут профинансированы в достаточном объеме. И реализованы.

Что греха таить, по всем показателям - по уровню жизни населения, по оплате труда, пенсионному обеспечению - мы отстаем не только от европейских стран, но уже и от стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

И, самое главное, что все это происходит в одной из богатейших стран мира. И эти вопросы - так или иначе, постоянно возникают, их невозможно спрятать. Поэтому надо объединять усилия всех ветвей власти, чтобы исправлять ситуацию.

«Это - не демонтаж. Это - обновление»

- Оппозиционные либеральные журналисты называют предложения Путина по изменению Основного закона «конституционным переворотом».

- Я думаю, что это преувеличение.

Потому что - если вести речь о перевороте, то нужно говорить об изменении основ конституционного строя. Переворот связан с массовым нарушением или внесением корректив в конституционный статус, в права человека и гражданина. У нас такого нет...

Эти основы - глава 1 Конституции - остались неизменными. Я не вижу оснований для подобной постановки вопроса, для трактовки внесения изменений как «переворота».

Если под «переворотом» подразумевается норма, согласно которой (разумеется, если она будет поддержана) руководители силовых ведомств - члены правительства - будут теперь назначаться после консультации с Советом Федерации непосредственно президентом, - то этот аргумент недостаточен. Силовой блок и раньше был подотчетен, по сути, только президенту. Хотя являлся составной частью правительства.

На мой взгляд, называть эту новую форму «переворотом» - сильное преувеличение.

Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева Бывший генеральный прокурор России, профессор РГСУ Юрий Скуратов и журналист газеты `Комсомольская правда` Александр Гамов на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ

«У нас свои традиции. Конституционные...»

- Что вы думаете по поводу того, что предлагается снизить роль ЕСПЧ в нашем государстве? Теперь его мнение нас вообще не будет интересовать?

- Нет, это абсолютно вульгарная трактовка конституционных поправок.

Во-первых, здесь нет ничего особо нового. И раньше Конституционный суд имел право на основе принципа верховенства Конституции и принципа государственного суверенитета определять, все ли решения ЕСПЧ приемлемы, применимы к Российской Федерации.

Новизна тут в том, что отстаивается право и возможность отклонять как неприемлемые не только решения Европейского суда, но и другие международные акты.

Речь идет не столько о норме, сколько об открытии окна возможностей. Не более того.

Ведь статью 15 Конституции, которая предусматривает, что международно-правовые нормы являются частью правовой системы России, никто не отменял. Она как была в Основном законе, так и осталась. Здесь я особо никаких перемен не вижу.

- А что, Европейский суд себя скомпрометировал?

- Я с уважением отношусь к решениям Европейского суда...

Но - они там приняли решение по поводу того, что у нас в Российской Федерации лица, находящиеся в местах лишения свободы, не пользуются правом избирать и быть избранным. ЕСПЧ считает, что их там «слишком много», что нарушаются их права.

У нас прямо в Основном законе эта норма (речь - о соблюдении прав тех, кто находится в местах лишения свободы. - Авт.) записана, и она выполняется. Это - наша конституционная традиция. Почему мы должны менять свою Конституцию, чтобы выполнить решения Европейского суда? В чем смысл?

Дождется ли бизнес реального сочувствия?

- Почему одно из самых острых заявлений нового премьера Мишустина касалось бизнеса? И почему президент в своем Послании, опуская другие, может быть, важные вопросы, тоже эту тему освещает? Может, говоря ленинскими словами, это и есть как раз то звено, которое позволит вытащить на поверхность всю цепь?

- Меня этот вопрос тоже волнует...

Либо это такая застарелая болезнь, когда правоохранительные органы считают себя вправе вмешиваться в рыночные отношения, в свободу предпринимательства, решать, кого допускать на рынок, кого не допускать. Либо это трудности чисто юридического плана.

Я не думаю, что очень сложно отличить экономическую деятельность предпринимателя от чисто уголовной - получения взяток и других преступлений в экономической сфере. А ущерб - от того, что всех - «под одну гребенку» - очень большой.

Среда, в которой работают бизнесмены, не меняется, люди просто уезжают, сворачивают свою экономическую активность. Не могу этому не удивляться. А это все чревато для российской экономики.

На очереди - реформа Следственного комитета и прокуратуры?

- Ходят слухи, что у Следственного комитета и прокуратуры грядут реформы. Эти слухи оправданны?

- Вы правы, об этом говорят.

Может быть, прежде всего, из-за того, что ситуация с криминалом в России очень медленно меняется к лучшему. И работа правоохранительных органов, наряду с признанием отдельных успехов, вызывает большие нарекания.

Подобные реформы проводились. Мы поменяли название милиции на полицию. Затратили немало денег на очищение кадров. Но воз и ныне там.

Нужен концептуальный подход к перестройке судебной и правоохранительной системы. В свое время - в 1991 году - на сей счет была принята концепция. Но ее не связали с реформированием прокуратуры, всей правоохранительной системы.

Сейчас настало время в комплексе обсудить этот вопрос. И рассматривать взаимоотношения суда, прокуратуры, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, - с точки зрения эффективности всей этой работы.

А когда все сводится к тому, что - оставить Следственный комитет самостоятельным или вернуть его в лоно прокуратуры, - от таких реформ ситуация не исправится. Это - детский сад.

Нужно пересмотреть всю инфраструктуру следствия. Это же не только само дознание, но и экспертные учреждения, вся система взаимоотношений следователя с оперативными службами.

Необходимо тщательное обсуждение всех шагов - со специалистами, требуются продуманные действия.

Иначе мы опять упремся в то, с чего начинали. В воз нерешенных задач и проблем.

Госдума единогласно приняла президентские поправки к Конституции в первом чтении.

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